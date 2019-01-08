«Фильтрация» по-киевски: глава МИД Украины призвал ввести постоянный запрет на въезд мужчин из России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал ввести постоянный запрет на въезд мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет. По его мнению, мера будет «умной и правильной фильтрацией». Аналогичные ограничения уже вводились Киевом в прошлом году. В ответ Москва упростила процедуру получения российского гражданства для иностранцев из государств со сложной общественно-политической и экономической обстановкой. Как отмечал Владимир Путин, такое решение показывает, что Россия не поддерживает политику раскола двух народов. В ответ на инициативу Климкина необходимо продолжать демонстрировать открытость в отношении украинцев, убеждены в Совфеде.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выступает за постоянный запрет на въезд в страну российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом он заявил в ходе программы «Завтрак 1+1», отметив, что такая мера будет «умной и правильной фильтрацией».

«А для чего мы это отслеживаем и ввели биометрические данные на россиян? Для чего мы анализируем? У нас все говорят: военное положение — тогда фильтрация есть, нет военного положения — нет», — пояснил он.

Отметим, что запрет на въезд мужчин с российским гражданством в возрасте от 16 до 60 лет уже вводился на Украине в прошлом году. После инцидента в Керченском проливе 25 ноября, когда украинские военные корабли попытались незаконно пересечь российскую границу и были задержаны, на Украине было введено военное положение в десяти областях.

В связи с военным положением и был введён запрет на въезд россиян. Военное положение было снято 26 декабря, однако ограничение на въезд россиян продлили.

«Решением СНБО продлено действие ограничительных мер Госпогранслужбы относительно въезда на Украину мужчин — граждан России», — сказал заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

За время действия военного положения на Украину не пустили порядка 1650 россиян. А за прошедшее с тех пор время были не допущены ещё около 800 россиян. Об этом заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

«С момента прекращения военного положения не пропустили около 800 граждан Российской Федерации», — приводит его слова УНН.

В России отмечали, что зеркальные меры против украинцев вводиться не будут. Более того, президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что в ответ на действия Киева Москва упростит процесс пребывания граждан Украины в России.

«Мы никаких ограничений в отношении граждан Украины вводить не будем, более того, мы, наоборот, пойдём по пути либерализации пребывания граждан Украины на нашей территории и либерализации получения ими российского гражданства, если кто-то из них этого хочет», — заявил Путин.

Поправки в законодательство об упрощении процедуры получения гражданства РФ были приняты Госдумой 18 декабря 2018 года. Иностранцы из государств со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, где происходят вооружённые конфликты или смена политического режима, могут оформить российский паспорт по ускоренной процедуре. Изменения также коснулись участников госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом и получивших разрешение на временное проживание в РФ или вид на жительство.

28 декабря Путин подписал соответствующий документ, после чего новые правила вступили в силу.

«Мы не стремимся и не будем поддерживать политику, связанную с расколом, с растаскиванием русского и украинского народа», — ответил Путин на вопрос RT о новом законе.

«Очередной политический шаг»

В случае если такой запрет введут на постоянной основе, межличностным связям украинцев и россиян будет нанесён огромный ущерб , отметил в беседе с RT член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

Также по теме «Политическая шизофрения»: как на Украине объяснили продолжение действия запрета на въезд россиян Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что запрет на въезд в страну мужчин с российским гражданством в возрасте...

«Ведь колоссальные связи между людьми существуют — между российскими и украинскими гражданами, — огромное количество родственников. Что значит ограничить въезд мужчинам от 16 до 60 лет? Это фактически запретить миллионам гражданам бывать, в том числе по своим далеко не политическим, а личным делам, на Украине», — сказал он.

Введение подобного запрета на постоянной основе оправдывается безопасностью, но на самом деле преследует политические цели. Об этом в беседе с RT заявил директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

«Мы прекрасно понимаем: это не более чем очередной политический шаг, направленный на то, чтобы продемонстрировать, как нынешняя украинская власть продолжает делать всё, чтобы отделить Украину от России и сделать невозможным даже обычное общение между гражданами двух стран», — отметил он.

Морозов подчеркнул, что в ответ на такие действия Киева Москве следует ответить на закрытость открытостью.

«Надо навстречу украинской закрытости демонстрировать российскую открытость. Украинские граждане должны получать максимальную возможность приезжать в Россию, работать, при желании — получать гражданство. Эта открытость, безусловно, даст возможность продемонстрировать, кто есть кто на самом деле, кто печётся об интересах людей, а кто, напротив, ставит политические личные амбиции выше интересов собственных граждан», — сказал он.