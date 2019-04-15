Тяжело раненный в Донбассе ополченец из Казахстана пытается получить паспорт РФ

Сергей Шалашов из Казахстана приехал в Донбасс в 2014-м, чтобы вступить в ополчение, и сразу попал на фронт. В 2015-м семья сообщила, что на родине на него заведено уголовное дело за незаконное участие в вооружённом конфликте на территории иностранного государства. А спустя пару месяцев Сергей подорвался на мине — ему оторвало ступню. Целый год Шалашов восстанавливался, а затем вернулся на службу. В 2018 году ополченец уволился из армии ДНР и решил переехать в Россию. В Ростовской области Шалашова задержали по запросу Казахстана, однако по российским законам мужчина преступления не совершал, поэтому его отпустили. Шалашов поехал в Омскую область, где живёт его племянник. Там история повторилась: мужчину снова задерживали до выяснения обстоятельств, так как он по-прежнему был в розыске. После обращения RT в МВД отметили, что Шалашов имеет право оформить РВП, а затем и российский паспорт.

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В Донецке 29-летний автослесарь Сергей Шалашов оказался летом 2014 года — в разгар боевых действий. В родном городе Кокшетау, расположенном на севере Казахстана, у него остались гражданская жена и годовалая дочь.

«Я с самого начала следил, как накалялась обстановка в Донбассе. Поехал туда помогать людям. В Донецке я никого не знал, списался с людьми в интернете и взял билет Петропавловск — Ростов», — рассказал RT Шалашов.

Уже в Донбассе Сергей записался в батальон «Восток». И хотя у него за плечами не было ни боевого опыта, ни даже срочной службы, на второй день его направили на позиции возле Донецкого аэропорта. Тогда в том районе шли ожесточённые бои.

«В то время никого не интересовало, есть ли у тебя опыт или нет. Если приехал, значит, готов к любым последствиям. Вот тебе автомат — иди воюй, — вспоминает мужчина. — Ещё повезёт, если достанется автомат. Когда только приехал, у нас на 24 человека было всего десять калашей».

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Сергей остался в строю и после первого перемирия, заключённого в сентябре 2014-го. Уже через несколько месяцев в составе батальона «Восток» мужчина принял участие в решающей битве за донецкий аэропорт, который полностью перешёл под контроль ДНР в январе 2015 года.

Обыски дома

Весной 2015-го Шалашов узнал, что в домах его родителей и гражданской жены прошли обыски в рамках дела по статье 172 УК Казахстана «Умышленное неправомерное участие гражданина Республики Казахстан в вооружённом конфликте или военных действиях на территории иностранного государства при отсутствии признаков наёмничества». Таким образом, Шалашову грозило тюремное заключение на срок до девяти лет.

«Я знал, что такое может быть. Во время боёв за аэропорт к нам приезжали российские телевизионщики, я попал в кадр, — отмечает Сергей. — Потом к матери пришли сотрудники Комитета национальной безопасности и через неё пытались вытащить меня в Казахстан. Говорили, что если сам вернусь домой, дело возбуждать никто не будет. На самом деле хотели просто заманить — всё равно закрыли бы».

После этого Шалашов понял, что не сможет вернуться домой к жене и дочери.

Снова на службу

В конце сентября того же года Шалашов получил тяжёлое ранение. Его группе поручили разминировать лесополосу в районе посёлка Жабуньки, недалеко от аэропорта. Тогда Сергей подорвался на противопехотной мине.

«Мы почти закончили, когда противник нас обнаружил и начал колотить по нам. Мы рассыпались в разные стороны, и тут раздался хлопок, — вспоминает ополченец. — Растрепало разгрузку, автомат швырнуло в одну сторону, меня в другую. Уже на земле увидел, что у меня оторвало правую стопу. Так я пролежал около часа, пока меня не вытащили из-под огня. Всё это время я был в сознании, мне даже удалось разорвать на себе штаны и перетянуть раненую ногу».

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Реабилитация после ранения заняла около года, а после Шалашов вновь вернулся на службу. В этот раз он попал на линию соприкосновения в Авдеевской промзоне. Там, несмотря на формальное перемирие, продолжались перестрелки.

«Взрыв не задел коленный сустав, отлетела только ступня, поэтому я почти полностью сохранил подвижность, — отмечает Сергей. — Месяцев через десять — год я уже снова бегал по окопам, пусть уже и на протезе».

Как рассказывает ополченец, первый протез ему отдал чужой человек, на нём мужчина заново учился ходить. Уже потом Сергею выдали собственный.

В розыске

Шалашов уволился из вооружённых сил ДНР в декабре 2018 года. По его словам, службу он оставил не по своей воле.

«Мне намекнули, что людей с проблемами со здоровьем скоро будут отсеивать. Сказали, что если меня уволят по инвалидности, то в другую часть я уже никогда не попаду, поэтому лучше уйти самому по расторжению контракта, — рассказывает Шалашов. — Конечно, меня это разочаровало, но с другой стороны, бегать на протезе на фронте стало уже тяжеловато».

После увольнения Шалашов решил переехать в Россию. 1 февраля он въехал в Ростовскую область по паспорту ДНР. В ходе проверки документов выяснилось, что Сергей находится в федеральном розыске по уголовному делу, возбуждённому в Казахстане. Ополченца задержали, однако после выяснения обстоятельств дела отпустили. Согласно пункту 6 части 1 статьи 464 УПК РФ, «деяние, послужившее основанием для запроса иностранного государства о выдаче, в соответствии с уголовным законодательством РФ не является преступлением». Соответственно, Шалашова не стали выдавать Казахстану.

Оказавшись на свободе, Шалашов на перекладных смог добраться до Омска, где остановился у племянника, имеющего российское гражданство.

«Где-то месяц отсыпался у племянника, потом собрал все документы, какие есть, — паспорта, права, наградные, справки о ранении — и пошёл в «миграционку» сдаваться, — рассказывает Сергей. — В отделе меня снова пробили по базе и всё началось по новой. Опять задержали, увезли в прокуратуру и, как в прошлый раз, к вечеру отпустили. Отпустить-то отпустили, но в розыске я нахожусь до сих пор. Из-за этого не могу ни прописаться у племянника, ни подать заявление на (законный. — RT) статус».

Нет оснований в отказе

После запроса RT в МВД пояснили, что Шалашов имеет возможность получить легальный статус на территории России, несмотря на возбуждённое в Казахстане уголовное дело.

«Полагаем возможным пояснить, что имеющаяся информация о розыске Шалашова С.М. на территории Республики Казахстан не является основанием для отказа в выдаче ему разрешения на временное проживание в Российской Федерации (РВП)», — пояснили в ведомстве.

У Шалашова нет родственников, родившихся на территории России, по прямой восходящей линии, поэтому он не имеет оснований для получения гражданства РФ в упрощённом порядке. Однако мужчина может подать документы на участие в государственной программе переселения соотечественников, что в случае положительного ответа значительно ускорит процесс получения российского паспорта.

«Вместе с тем сообщаем, что в УМВД России по Омской области направлены рекомендации об организации работы по решению обозначенных в обращении вопросов в отношении Шалашова С.М.», — подчеркнули в центральном аппарате МВД.

После этого Шалашову назначили дату приёма в миграционном отделе на среду, 17 апреля. Он сможет зарегистрироваться и начать процесс оформления РВП.

«Пока сложно загадывать. Если всё получится, устроюсь снова автослесарем — дальше гайки крутить. Это моя любимая работа, и я это хорошо умею, — говорит Сергей. — Родственники тоже собираются переезжать в Россию. Тут 400 километров от Кокшетау. Может, вообще вернусь в Донецк. Но уже не воевать».