МВД помогает получить гражданство пенсионеру, отсидевшему на Украине за содействие ДНР и ЛНР

© Фото из личного архива / globallookpress.com

Вячеслав Жук родился в столице Узбекской ССР Ташкенте в семье военного строителя. Из-за службы отца семья постоянно переезжала, пока в начале семидесятых не осела в Полтаве.

Жук, решивший продолжить дело отца, поступил в Полтавское высшее зенитное ракетное командное Краснознаменное училище имени Ватутина, которое с успехом окончил в 1976 году. После выпуска молодой офицер служил в Германии, Средней Азии и на Дальнем Востоке.

С распадом СССР офицер был определён в Одесский военный округ, однако служба в армии независимой Украины у Вячеслава Леонидовича, по его словам, не задалась с самого начала.

«Под Одессу меня перевели в октябре 1992 года, — вспоминает Жук. — К офицерам, приехавшим из России, относились уже тогда с предубеждением, и 30 декабря я был уволен по сокращению в звании подполковника».

Оставив службу, он вернулся к родителям в Полтаву, где устроился работать в местную администрацию. Спокойная мирная жизнь для военного пенсионера закончилась в 2014 году с победой сторонников «евромайдана» в Киеве, успех которых Жук посчитал государственным переворотом.

© Фото из личного архива

Естественно, симпатии советского офицера в начавшемся в Донбассе вооружённом конфликте оказались на стороне ополченцев. По его словам, помогать непризнанным республикам он стал после того, как увидел кадры ударов украинской авиации по городам, контролируемым ополчением.

«Тогда я решил сделать всё, что от меня зависит, чтобы помочь мирному населению уберечься от бомбардировок, — рассказал RT Вячеслав Леонидович. — Над селом Миновка, где я тогда жил, проходила воздушная трасса, по которой летала штурмовая авиация из миргородского и полтавского аэродромов. Я нашёл контакты людей в Донецке и начал сообщать им о вылетах военных самолётов. Всё это я делал только ради того, чтобы избежать жертв среди мирного населения».

Эти контакты продолжались примерно полтора месяца: с начала июля по середину августа 2014 года.

«Не из корыстных побуждений»

Спустя год после окончания сотрудничества с ополчением, 22 сентября 2015 года, Жук был задержан сотрудниками СБУ прямо на рабочем месте — в офисе страховой компании, где подполковник в отставке на тот момент работал.

«При задержании меня не били, просто взяли в коробочку, чтобы я не мог сопротивляться, и объявили, что меня подозревают в терроризме, — рассказал RT пенсионер. — О моих контактах с Донецком не знали ни мои родственники, ни мои друзья. Произошедшее стало для них шоком. Когда всё вскрылось, знакомые разделились на два лагеря: кто-то сразу отвернулся от меня, другие поддерживают до сих пор».

После обысков в квартире Жук был этапирован в Лукьяновский СИЗО в Киеве. В конце декабря 2015 года Полтавский районный суд признал Жука виновным в совершении преступления, предусмотренного частью первой п. 2 статьи 258-3 УК «Создание террористической группы или террористической организации», и приговорил к пяти годам лишения свободы.

В судебном постановлении этот относительно мягкий вердикт обуславливался тем, что «инкриминируемое преступление обвиняемый совершил не из корыстных побуждений, а исключительно из собственных псевдопатриотических погрешностей мировоззрения». В документе также указывалось, что действия Жука были следствием «реального мощного действия антиукраинской пропаганды средств массовой информации России».

«Меня довели до такого состояния, что я еле ходил»

Постоянный стресс и плохие условия содержания вкупе с почтенным возрастом не могли не сказаться на здоровье военного пенсионера.

«Меня постоянно вытаскивали на суды больного. Конвой даже вызывал скорую мне в суд, — вспоминает Жук. — Врачи тогда замерили мне давление — 130 на 230. Судью, впрочем, это особо не волновало, и она даже сказала, что я симулирую».

В начале декабря 2015 года в Полтавском СИЗО Жук перенёс первый инсульт. Самым тяжёлым испытанием для него стали полтора года заключения, проведённые в Чертковской колонии №26 в Тернопольской области, где его регулярно избивал сокамерник, осуждённый за убийство.

«Меня довели до такого состояния, что я еле ходил. Когда в феврале 2017-го я попал в тюремную больницу, я весил 43 кг. Через месяц, когда меня выписали, перевели в одиночку. Администрация хотела вернуть меня в общую камеру, но я им сказал, что тогда выпью хлорки», — рассказал он RT.

«Дед, едем на обмен!»

В ноябре прошлого года Вячеславу Жуку дали вторую группу инвалидности пожизненно. На этом основании его должны были отправить в колонию для инвалидов в Днепропетровскую область. Но судьба распорядилась иначе.

«Меня вызвал начальник санчасти, сказал собираться на инвалидную зону, — вспоминает пенсионер. — Когда я собрался, фельдшер проводил меня в автозак. Внутри я уже понял, что там сидят свои, «политические». Они обрадовались, начали меня обнимать, стали говорить: «Дед, едем на обмен!»

© Фото из личного архива

В последнюю ночь перед обменом, состоявшимся 27 декабря 2017 года, в камеру харьковского СИЗО, где находились заключённые, пришла делегация во главе с первым заместителем председателя Верховной рады Украины Ириной Геращенко.

«Она перед операторами начала нас уговаривать, чтобы мы не ехали на обмен, рассказывала, что в Донецке нас считают предателями, а в ДНР нас ждёт тюрьма. Её не стали слушать и выгнали из камеры, — усмехается подполковник в отставке. — Перед уходом она ещё пригрозила, что дорога на Украину нам теперь закрыта. Если вернёмся, снова заведут уголовное дело».

Офицерская дружба

В Донецке власти непризнанной республики предоставили Жуку место в общежитии медицинского университета и почти сразу госпитализировали. В больнице он провёл первый месяц после освобождения. В середине апреля ему и другим бывшим военнопленным начали выплачивать материальную помощь.

21 апреля 2018 года пенсионер перенёс второй инсульт. У Жука отнялась рука, также возникли проблемы с речью.

При этом родственникам военного пенсионера так и не удалось навестить его в Донецке. Жена Вячеслава Леонидовича дважды обращалась в СБУ за разрешением посетить тяжелобольного мужа, однако каждый раз эти прошения оказывались без ответа.

Положение Жука грозило стать безвыходным, но помогли волонтёры и товарищи по полтавскому училищу, которые не оставили своего сослуживца в беде.

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© pzaku.net

«Как только я узнал об освобождении Славы, мы сразу поехали в Донецк, — рассказал RT друг и однокурсник Вячеслава Жука подполковник российской армии в отставке Алексей Марченко. — Мы собрали ему одежду, всякие бытовые вещи — от тапочек до тазика. Бросили клич по ребятам из училища, офицеры скинулись деньгами, кто сколько мог: кто по 500 рублей, кто по тысяче. В общем, стали поддерживать его морально и материально».

Тогда же друзья Жука помогли ему с получением паспорта ДНР, который был выдан в июне этого года. С получением гражданства непризнанной республики Вячеслав Леонидович смог оформить себе пенсию по инвалидности. До сих пор эти средства являются единственным доходом Жука. Своей военной пенсии он был лишён украинскими властями сразу после вступления приговора в силу.

«Рекомендации направлены»

В конце августа после длительного курса лечения военный пенсионер отправился в Россию в надежде получить гражданство.

Оставшемуся без средств к существованию Жуку опять помог Марченко. Он приютил друга в своей квартире на хуторе Новая Надежда Куйбышевского района Ростовской области.

Жук сразу начал собирать документы для оформления гражданства РФ: в частности, запросил в Минобороны документы, подтверждающие его службу в рядах советской армии, в том числе на территории современной России. Кроме того, ему удалось получить справку о том, что в 1970 году он окончил школу города Камышин Волгоградской области.

В сопровождении товарища офицер отправился в райцентр — село Куйбышево. В местном отделе ФМС военному пенсионеру и инвалиду предложили обратиться в областное управление в Ростове — за 140 км от Новой Надежды.

«Мы позвонили в Ростов, нам объявили, что у Славы нет серьёзных оснований на получение гражданства, — возмущается Марченко. — Чиновники сразу начали рисовать такие перспективы, что проще повеситься. Слава — русский офицер, он учился и служил на территории России, а его посылают сдавать экзамен на носителя русского языка. Он имеет полное право на нормальную военную пенсию. Он серьёзно избит жизнью, частично парализован, а пускать его по инстанциям — это просто позор!»

В ответ на запрос RT в МВД пояснили, что Вячеслав Жук может быть признан носителем русского языка в случае документального подтверждения фактов получения образования и военной службы на территории РФ.

«При условии признания Жука В.Л. носителем русского языка он вправе обратиться с заявлением о приёме в российское гражданство в упрощённом порядке на основании ч. 2 ст. 14 Федерального закона от 31 мая 2002 г. №62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» после получения вида на жительство», — подчеркнули в ведомстве.

В МВД также отметили, что военный пенсионер имеет право получить вид на жительство, минуя стадию оформления разрешения на временное проживание.

Кроме того, в центральном аппарате ведомства сообщили, что в Ростовский главк МВД были направлены «рекомендации относительно оказания Жуку В.Л. содействия в решении обозначенного вопроса».

Через несколько дней после запроса Вячеслав Леонидович в разговоре с корреспондентом RT рассказал, что его ситуация уже начала меняться в лучшую сторону.

«Мы ездили в ростовскую ФМС. На этот раз нас хорошо приняли и сказали, что я могу оформить гражданство по ускоренной программе, — поделился радостью пенсионер. — Они с сочувствием отнеслись и к моему состоянию здоровья. Чтобы меня не гонять, мне даже разрешили решать свою проблему на месте — в Куйбышево».