Блокадница Клавдия Мальцева получила паспорт РФ

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Пережившей блокаду Ленинграда и артобстрелы в Донецке 82-летней Клавдии Мальцевой сегодня выдали российский паспорт. В течение года женщина пыталась получить гражданство, но каждый раз сталкивалась с бюрократическими проволочками. Однако после того, как RT опубликовал серию репортажей по этой теме, на проблему обратила внимание руководитель главного управления МВД по вопросам миграции Ольга Кириллова.

Выяснилось, что сотрудники миграционного ведомства невнимательно изучили пакет документов, предоставленный Мальцевой, и отправили её получать гражданство в порядке общей очереди. Между тем у женщины было на руках удостоверение блокадницы, позволяющее получить паспорт в ускоренном порядке. После повторного предъявления документа заявка была рассмотрена менее чем за месяц.

Вручение паспорта прошло в главном управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве.

«Клянусь соблюдать Конституцию и законодательство РФ»

Клавдия Викторовна приехала в Главное управление по вопросам миграции МВД РФ по городу Москве раньше назначенного времени в сопровождении своего внука Данилы. Пока они ждали своей очереди на приём, Клавдия Викторовна рассказала, что вчера слышала новость о том, как швейцарские футбольные болельщики по ошибке уехали на линию разграничения в Донбассе.

«Болельщики ехали в Ростов на матч, а попали на опасную границу Украины и ДНР. Навигатор их так завёл. И они ещё там гостиницу искали. Но, слава Богу, всё обошлось», — удивлялась ситуации Клавдия Викторовна.

«Хорошо, что болельщики, а не футболисты швейцарской сборной», — шутит Данила.

Через несколько минут из здания вышел сотрудник ведомства и проводил блокадницу в кабинет к начальнику отдела по вопросам регистрации и документирования граждан РФ Наталье Ершовой.

В течение минуты она ещё раз проверила все документы, а затем Клавдию Викторовну попросили зачитать присягу гражданина Российской Федерации. Уроженка Ленинграда поклялась соблюдать законы РФ, уважительно относиться к истории, культуре и традициям.

«Я, Мальцева Клавдия Викторовна, добровольно и осознанно принимаю гражданство Российской Федерации, и клянусь соблюдать Конституцию и законодательство РФ, права и свободы её граждан, исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и общества. Защищать свободу и независимость РФ. Быть верным России, уважать её культуру, историю и традиции», — зачитала слова присяги женщина.

После того, как Клавдия Викторовна расписалась во всех необходимых документах, ей, наконец, вручили паспорт гражданина РФ.

«Какой красивый! Спасибо, что Россия вернула меня к себе. Нас, оторванных жизненными ситуациями. Спасибо всем, кто работал и помогал. Спасибо родственникам. Я счастлива сегодня!», — сказала блокадница.

«Я вас поздравляю. Теперь вы — полноправный гражданин Российской Федерации», — ответила ей Ершова.

© RT

Клавдия Викторовна поинтересовалась, что делать с украинским паспортом. Теперь она может распорядиться им как считает нужным.

«Мне сказали, что те, кто четыре года назад получали российский паспорт, украинский на границе порвали. Я думаю, может, и мне так можно сделать?» — размышляла вслух она.

Выходя из здания управления, Клавдия Викторовна очень радостно рассказывала, что в первую очередь позвонит и расскажет о том, что получила паспорт, невестке и сыну.

«Потом позвоню и расскажу всей донецкой библиотеке, где я работала. Всему своему донецкому одиннадцатиэтажному дому. Все они — мои друзья, по которым я скучаю, и они без меня скучают», — улыбалась женщина.

Уроженка Ленинграда Клавдия Мальцева в советское время вместе с мужем-офицером объездила половину Советского Союза, а в 1980-х переехала жить в Донецк. Во время вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году она вновь оказалась в центре боевых действий. Ей вместе с остальными жителями ДНР перестали платить пенсию, и женщина продолжила работать, несмотря на преклонный возраст.

В прошлом году родственники забрали Клавдию Викторовну из Донецка и привезли в Москву. Она сразу же встала в очередь на получение гражданства. В течение года блокадницу несколько раз вызывали в миграционный центр в Сахарово, расположенный в 50 км от МКАД. Клавдии Викторовне пришлось съездить туда четыре раза, чтобы подать документы на получение разрешения на временное проживание (РВП), и ещё два раза, чтобы подать бумаги для оформления вида на жительство (ВНЖ). Всё это время рассмотрение документов проходило в порядке общей очереди.

После серии репортажей RT ситуацию взяла на контроль генерал-майор полиции Ольга Кириллова, а Мальцеву пригласила на приём начальник отдела по вопросам гражданства Ирина Цепляева.