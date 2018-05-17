В МВД России взяли на контроль ситуацию с получением гражданства 82-летней блокадницей

Ситуацию с 82-летней уроженкой Ленинграда блокадницей Клавдией Мальцевой, которая вынуждена доказывать своё право на российское гражданство в общем порядке, взяла на личный контроль начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Ольга Кириллова.

Об этом главному редактору RT Маргарите Симоньян сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Позвонила мне сейчас красавица Ирина Волк из МВД и сказала, что историю с 82-летней блокадницей берёт на личный контроль начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Кириллова Ольга Евгеньевна», — написала Симоньян в своём Telegram-канале.

Как стало известно RT, 82-летняя Клавдия Мальцева уже год пытается получить российское гражданство. Она выжила в блокадном Ленинграде, во времена СССР объездила с мужем полстраны и впоследствии поселилась в Донецке. После распада Советского Союза она получила украинский паспорт.

Отмечается, что после госпереворота на Украине в 2014 году Мальцева перестала получать пенсию. В 2017-м родственники уговорили её переехать в Россию, где она подала заявление на получение гражданства.

При этом, несмотря на наличие у Мальцевой статуса блокадницы и то, что она и её семья по национальности русские, женщина не может получить паспорт России без бюрократических проволочек.