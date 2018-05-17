Две войны и никакого гражданства: блокадница вынуждена доказывать своё право на российский паспорт

Пережившая блокаду уроженка Ленинграда Клавдия Мальцева долгие годы провела с мужем-офицером на Дальнем Востоке, а в 1980-х переехала в Донецк. Позднее Мальцева получила украинский паспорт, а после событий 2014 года снова оказалась в центре военных действий. Тогда же ей перестали платить пенсию, и женщина была вынуждена работать, несмотря на преклонный возраст. Год назад родственники забрали 82-летнюю пенсионерку в Москву. Здесь Мальцевой приходится доказывать своё право на гражданство РФ в общем порядке. Блокадница не получает пенсию и не может пользоваться заслуженными льготами, а оформлять документы ей приходится ездить в миграционный центр, расположенный в 50 километрах от МКАД.

Выжившая в блокадном Ленинграде Клавдия Мальцева уже год пытается получить российское гражданство. В советское время вместе с мужем-офицером она объездила половину Союза. Затем семья осела в Донецке. После распада СССР Мальцева получила украинский паспорт.

После государственного переворота на Украине в 2014 году Мальцева перестала получать пенсию, поскольку, несмотря на преклонный возраст, продолжала работать. В 2017 году родственники уговорили её переехать в Россию.

В Москве пожилая женщина подала заявление на получение российского гражданства. Однако ни тот факт, что вся семья и сама Клавдия Викторовна — русские по национальности, ни её преклонный возраст, ни статус блокадницы не позволяют ей получить паспорт без бюрократических проволочек.

История Клавдии Мальцевой

Клавдия Викторовна родилась в Ленинграде 9 мая 1936 года. В городе жили не только её родители, но и бабушки, и дедушки — вся семья. Когда началась Великая Отечественная война, ей было пять лет.

Отец маленькой Клавдии Виктор Иванов в это время работал на легендарном Кировском (Путиловском) заводе, откуда тяжёлые танки КВ прямо с конвейера шли на фронт — оборонять город. Виктор Иванов отвечал за ремонт подбитых машин.

Ивановы выживали в блокадном Ленинграде год. Затем ремонтный цех и всех работников вместе с семьями эвакуировали в Нижний Тагил.

«Отец умер там в 1944 году, а в 1946-м нас перевёз обратно в Ленинград наш дядя, — вспоминает Клавдия Викторовна. — Он работал в строительных войсках КГБ, и ему несмотря на то, что в то время никого в Ленинград не пускали, разрешили нас забрать».

В родном городе Клавдия Викторовна закончила девять классов школы, а затем пошла работать.

«В те годы обучение в старших классах было платным. У мамы не было денег, чтобы платить за учёбу, поэтому мне пришлось работать», — рассказывает женщина.

Клавдия устроилась телефонисткой на Центральный телефонный узел и проработала там до 1957 года.

Тогда девушка вышла замуж за морского офицера Валентина Мальцева и взяла его фамилию. Молодая семья объездила весь Дальний Восток. Сначала жили во Владивостоке, потом в Советской Гавани, Хабаровске, были на острове Русский. Задержалась семья в поселке Радыгино в Петропавловске-Камчатском. Здесь Клавдия Викторовна на протяжении 17 лет работала заведующей библиотекой.

В 1983 году Валентин вышел в запас, и они с Клавдией решили переехать на Украину, в Донецк, где жила семья мужа и где он родился. Квартиру на новом месте дали достаточно быстро, Клавдия Викторовна устроилась работать в Донецкую областную библиотеку для юношества.

После смерти мужа в 1995 году Мальцева осталась в Донецке, чтобы ухаживать за его матерью и тёткой, со временем получила украинский паспорт.

«В 2014 году начались боевые действия в Донецке, но мы никуда не уехали, — рассказывает женщина. — Под стрельбой ходили на работу, потом две недели велели сидеть дома, потому что уже над головой фактически велись обстрелы «Градом». Страшно, когда окна дрожат, когда вздрагиваешь от взрывов, сидя в углу. Очень неприятный осадок остался от этой войны, а я ещё и предыдущую не забыла».

В октябре 2014 года Киев перестал перечислять пенсию в Донецк, и в течение двух лет блокадница не получала денег. В 2016 году власти ДНР стали выплачивать вместо пенсии пособие в размере 3000 рублей. На жизнь этого не хватало, поэтому Клавдия Викторовна продолжала работать в библиотеке.

В 2017 году Мальцеву забрала из Донецка невестка. Посадила в машину и увезла в Москву, даже вещи не дав собрать, — почти всё пришлось оставить позади.

Долгий путь за паспортом

Освоившись на новом месте, Мальцева стала заниматься оформлением российского гражданства. Без него блокадница, родившаяся в РСФСР, не может ни получать пенсию, ни претендовать на льготы.

© Александр Куденко / РИА Новости

Оформлять гражданство Клавдию Викторовну направили в миграционный центр столицы в Сахарове, расположенный в Новой Москве, в 50 км от МКАД. Женщина подавала документы по программе переселения соотечественников, но возникли проблемы со свидетельством о рождении. Оно было слишком ветхим, и ведомство отказалось его принимать. Тогда семья сделала запрос в Санкт-Петербург и получила свидетельство нового типа, однако в нём не было указано место рождения. Такой документ тоже не подходил.

Следующим препятствием стал перевод украинского паспорта — в бюро переводов пропустили какую-то обязательную точку и документы опять не приняли.

«Каждый раз мне приходилось ездить туда и решать все эти бюрократические вопросы. Сама я туда поехать не могу, меня возит невестка. Она работает, и ей тоже это сложно — постоянно меня туда возить», — рассказывает женщина.

Клавдии Викторовне пришлось съездить в Сахарово четыре раза, чтобы подать документы на получение разрешения на временное проживание (РВП), и ещё два раза, чтобы подать бумаги для оформления вида на жительство (ВНЖ). Через полгода ей удалось получить РВП на основании временной регистрации. Сейчас семья ожидает рассмотрения заявки на ВНЖ.

«Неприятно, что я, русский человек, никак не могу получить гражданство. Ну и без пенсии тоже очень обидно. Мне только дали страховку в поликлинику, чтобы на учёт поставить. Но у меня такой возраст, что уже и пора бы, правда?» — смеётся Клавдия Викторовна.

Если через полгода Мальцевой будет одобрен вид на жительство, следующим этапом станет подача документов на гражданство.

Бюрократический регламент

В пресс-центре МВД России не смогли оперативно ответить на запрос RT о бюрократических сложностях, с которыми приходится сталкиваться женщине, пережившей блокаду Ленинграда.

По мнению председателя Ассоциации адвокатов России за права человека Марии Баст, лучшим решением подобных проблем стало бы уравнивание в правах граждан, родившихся или проживающих на территории бывшего СССР, с гражданами России.

«Это позволит сократить сроки проверок. Тем более что бывшие республики СССР сотрудничают между собой в рамках ЕАЭС. Информационная база, по сути, единая, её лишь надо упростить. На уровне МВД это можно сделать одним указом. И на этом проблема будет решена, — полагает юрист. — Тогда бабушке не нужно будет даже ходить в миграционный центр. Она подаст документы в электронном формате и заберёт паспорт в МФЦ. Не нужно людям усложнять жизнь, когда у нас была одна страна и единая база данных».

По мнению Баст, сотрудники МВД могли бы пойти навстречу блокаднице, но пока никаких норм в этой связи не предусмотрено.

«Одно дело — право, а другое — обязанность. Когда есть право, сотрудник может оформить документы в ускоренном порядке. Но он не заинтересован в этом и не обращает внимания на человека, — прокомментировала адвокат. — А если бы была нормативная обязанность: в течение месяца в любом случае выдать паспорт гражданина РФ — тогда ситуация сразу бы начала меняться».