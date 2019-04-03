«Пытали до потери сознания»: МВД поможет в оформлении гражданства украинцу, пострадавшему от действий СБУ

МВД окажет содействие в оформлении российского гражданства 37-летнему украинскому активисту «Антимайдана» Ивану Гончарову после запроса RT. Житель Винницкой области после начала конфликта в Донбассе передавал информацию о передвижении войск ВСУ ополченцам, за что подвергся пыткам СБУ и был приговорён к 14 годам тюрьмы. Впоследствии Гончаров подпал под программу обмена пленными с ДНР и смог перебраться в Россию. Мужчина поселился у родственников в Белгородской области и теперь намерен получить гражданство РФ.

© Фото из личного архива Ивана Гончарова; РИА Новости

Иван Гончаров родился в городе Коростень Житомирской области в семье офицера войск противовоздушной обороны. Его отец родом из Белгородской области. Однако через несколько лет после рождения сына из-за проблем со здоровьем он оставил службу в ПВО и перешёл на работу в систему военкоматов, в результате семья Гончаровых оказалась в Винницкой области, где окончательно осела в городе Гайсин.

Здесь Иван вырос, закончил местное медучилище, а потом долгое время работал рентгенлаборантом в районной больнице. Когда в Киеве начались массовые беспорядки, Гончаров поехал в столицу, где присоединился к движению «Антимайдан». Как он сам говорит: поддерживать «человека, который был у власти на тот момент».

«Я участвовал в этом добровольно. Я был абсолютным противником того, что происходило на Майдане, и я прекрасно понимал к каким последствиям может привести подобная смена власти, — рассказал он RT. — Потом, после победы «Евромайдана» знакомые предлагали за очень приличные деньги участвовать в избирательной кампании Порошенко. Я сразу отказался именно по политическим причинам».

После госпереворота на Украине в 2014 году новые власти стали оказывать давление на винницких «антимайдановцев», рассказал Иван. По формальным причинам им отказывали в приёме на работу. В то же время активист, по его собственным словам, начал замечать за собой слежку.

С началом боевых действий на Донбассе симпатии Гончарова оказались на стороне самопровозглашённых республик. Несмотря на явный интерес украинских силовых структур к его персоне, он решил помогать ДНР.

По словам Ивана, он сам нашёл в интернете контакты участников ополчения Донбасса и передавал им информацию о ротации украинских вооружённых сил в так называемой зоне АТО. Впоследствии записи прослушки телефонных звонков Гончарова в Донецк легли в основу обвинения в ходе судебного процесса.

«Если напишу как есть, окажусь на твоём месте»



Утром 12 июня 2015 года Иван Гончаров был задержан сотрудниками СБУ возле своего дома.

«Когда немного отошёл от подъезда, я краем глаза заметил какие-то подозрительные машины, но сделать что-либо уже не мог, — вспоминает он. — Меня окружили человек 10—15. Всё как надо: автоматы, разгрузки, балаклавы. Меня заломали и затолкали в микроавтобус».

По словам Ивана, сразу после задержания силовики вывезли его в лес. Там мужчину жестоко избивали и душили, угрожая отдать на растерзание добровольцам АТО. Пытки закончились, лишь когда задержанный потерял сознание. О дальнейших событиях того дня активист «Антимайдана» узнал значительно позже от врача приемного отделения местной больницы, куда его доставили после издевательств.

«После того как меня привезли, врач нашёл моего отца и рассказал о случившемся. В больницу я попал без сознания, в крови и рвотных массах, — продолжает рассказ Гончаров. — Врачи начали говорить, что мне нужна госпитализация. Но силовики слушать их не стали. Мне сделали пару уколов и затащили обратно в микроавтобус».

Через три дня Иван уже был в здании управления СБУ по Донецкой области, находящегося в Мариуполе. Тогда же задним числом был составлен протокол о его задержании по подозрению в госизмене и участии в деятельности террористической организации.

«В СБУ я находился недели полторы. Потом отправили в ИВС (изолятор временного содержания. — RT), и только после этого я оказался в мариупольском СИЗО, где содержался до декабря 2015 года. На первых допросах меня продолжали бить и пытались вербовать, — рассказал Гончаров. — Когда меня только привезли в Мариуполь, то отправили на медосвидетельствование. Никаких повреждений, естественно, не зафиксировали. Я попытался возмутиться, но врач сказал, что если он всё опишет как есть, то окажется на моём месте через 15 минут».

28 декабря 2015 года Иван был этапирован в Винницкое СИЗО № 1, где провёл следующие два года.

«Всё это время я был в камере, находящейся в подвальном крыле тюрьмы. Надзиратели называли этот блок зоной особого контроля, куда направляли лиц, обвиняемых в тяжких преступлениях, — вспоминает он. — 24 часа в сутки в камере горел свет, по утрам у нас забирали матрацы, чтобы мы не могли отдыхать в дневное время. Каждые два-три дня в камере проходили обыски. По идее, нам была положена часовая прогулка, однако часто у нас отнимали и её».

«Закон Савченко»





В сентябре 2016 года Винницкий городской суд признал Ивана Гончарова виновным в госизмене и участии в деятельности террористической организации. По совокупности обвинений он получил 14 лет лишения свободы.

Защита Гончарова обжаловала столь суровый приговор. Но ещё до апелляционного суда сотрудники СБУ, приходившие в СИЗО, уведомили его о том, что власти ДНР внесли его в список планирующихся к обмену военнопленных.

18 декабря 2017 года Апелляционный суд Винницкой области отменил приговор суда нижестоящей станции по части госизмены ввиду «отсутствия фактов, достаточных для доказательства виновности лица в суде, и исчерпания возможностей их получения». В связи с этим срок тюремного заключения Гончарова был сокращен до пяти лет и двух дней.

На момент нахождения Ивана в СИЗО на Украине действовал так называемый закон Савченко, согласно которому один день предварительного заключения засчитывался за два дня лишения свободы. На практике получалось, что два с половиной года пребывания Гончарова в СИЗО при пересчете равнялась пяти годам лишения свободы. Таким образом, фактически суд назначил ему срок, который он уже отбыл.

Несмотря на это обстоятельство, активист «Антимайдана» не был освобождён в зале суда. Его этапировали на восток страны, где на нейтральной территории между подконтрольным Киеву Майорском и находящейся в руках ДНР Горловкой он был 27 декабря в числе других передан самопровозглашённой республике.

«Когда мы ехали на обмен, по документам я уже был формально свободен. Я спросил у сопровождавшего пленных эсбэушника, что будет по закону, если я поеду в Россию через ДНР. Мне ответили, что на меня заведут дело за незаконное пересечение границы, — вспоминает Иван. — Я с самого начала решил, что после освобождения уеду в Россию. Но с учётом того, что мой срок на Украине был отбыт, я решил сначала навестить родителей».

Сразу после освобождения Гончаров вместе с ещё несколькими бывшими заключёнными в автобусе с Валерией Лутковской, являвшейся на тот момент уполномоченным Верховной рады по правам человека, вернулся на подконтрольную Киеву территорию.

В упрощённом порядке

Дома в Гайсине Иван Гончаров пробыл два месяца, после чего поехал в Белгородскую область к родственникам, где остановился в селе Заячье Корочанского района.

В России он начал собирать документы для подачи заявления на получение разрешения на временное проживание (РВП). Однако подать его в срок Иван не успел, из-за чего был вынужден перебраться в Беларусь, чтобы не нарушить сроки временного пребывания в РФ.

Через несколько месяцев он вернулся в Заячье, чтобы всё-таки сделать первый шаг к получению российского паспорта.

В ответ на запроc RT о том, как помочь бывшему узнику СБУ скорее стать гражданином РФ, в МВД пояснили, что Гончаров в случае документального подтверждения факта постоянного проживания его родственников на территории РФ имеет право обратиться в территориальные органы МВД с заявлением о признании его носителем русского языка.

В случае положительного ответа Гончаров сможет претендовать на получение вида на жительство в РФ, минуя стадию РВП, но при условии оформления им отказа от гражданства Украины. Это даст ему право на получение гражданства России в упрощённом порядке.

«В Управление МВД России по Белгородской области направлены рекомендации об оказании Гончарову Ивану содействия в приёме в российское гражданство», — сообщили в МВД.

Сам Гончаров рассказал RT, что через несколько дней после отправки запроса с ним связались сотрудники управления по вопросам миграции УМВД России по Белгородской области и пообещали помощь в процессе оформления документов.