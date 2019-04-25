«Чем проживающие на Украине русские хуже?»: Путин об упрощённом порядке получения гражданства для жителей Донбасса

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RT
В четверг, 25 апреля, на острове Русский во Владивостоке состоялась первая встреча президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Главы государств обсудили развитие двусторонних отношений, а также урегулирование на Корейском полуострове. Путин отметил, что переговоры прошли успешно. По оценке российского лидера, урегулирование ситуации на Корейском полуострове возможно, если все стороны будут придерживаться норм международного права. Кроме того, Путин ответил на вопросы журналистов об упрощённом предоставлении гражданства РФ жителям Донбасса. Как подчеркнул президент, другие страны, в частности Польша и Венгрия, давно выдают документы украинцам. RT вёл прямую трансляцию.

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