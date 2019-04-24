Заседание СБ ООН по ситуации с гражданством для ДНР и ЛНР назначено на 25 апреля

Пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко заявил, что заседание Совета Безопасности ООН, в ходе которого будет обсуждаться решение России упростить процесс получения гражданства жителями самопровозглашённых ДНР и ЛНР, запланировано на четверг, 25 апреля.

«Заседание Совбеза ООН созвано по требованию Украины и состоится в четверг в 15:00 по Нью-Йорку (22:00 мск. — RT)», — цитирует его «Укринформ».

При этом Николенко поблагодарил делегацию Германии, которая в настоящее время председательствует в СБ ООН, а также других партнёров «за оперативную реакцию» на соответствующий запрос Киева.

24 апреля российский лидер Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении гражданства жителями Донбасса.

Впоследствии Украина запросила экстренное заседание СБ ООН из-за указанного решения.