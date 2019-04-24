Заседание СБ ООН по ситуации с гражданством для ДНР и ЛНР назначено на 25 апреля

Короткая ссылка
Пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко заявил, что заседание Совета Безопасности ООН, в ходе которого будет обсуждаться решение России упростить процесс получения гражданства жителями самопровозглашённых ДНР и ЛНР, запланировано на четверг, 25 апреля.
Заседание СБ ООН по ситуации с гражданством для ДНР и ЛНР назначено на 25 апреля
  • Reuters

«Заседание Совбеза ООН созвано по требованию Украины и состоится в четверг в 15:00 по Нью-Йорку (22:00 мск. — RT)», — цитирует его «Укринформ».

При этом Николенко поблагодарил делегацию Германии, которая в настоящее время председательствует в СБ ООН, а также других партнёров «за оперативную реакцию» на соответствующий запрос Киева.

24 апреля российский лидер Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении гражданства жителями Донбасса. 

Впоследствии Украина запросила экстренное заседание СБ ООН из-за указанного решения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить