Захарова рассказала, кто больше всех возмущён решением России по Донбассу
- РИА Новости
«Больше всех решением об упрощённой выдаче паспортов жителям Донбасса возмущаются те, кто несколько лет доказывали, что Россия предала людей, которые на неё понадеялись», — пояснила она.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении гражданства жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
В Киеве назвали данное решение «агрессией» и «вмешательством во внутренние дела» страны.
В команде лидера второго тура президентских выборов на Украине Владимира Зеленского призвали международное сообщество усилить дипломатическое и санкционное давление на Москву в связи с произошедшим.