Захарова рассказала, кто больше всех возмущён решением России по Донбассу

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала решение Москвы об упрощённом получении гражданства жителями Донбасса.
Захарова рассказала, кто больше всех возмущён решением России по Донбассу
  • РИА Новости

«Больше всех решением об упрощённой выдаче паспортов жителям Донбасса возмущаются те, кто несколько лет доказывали, что Россия предала людей, которые на неё понадеялись», — пояснила она.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении гражданства жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.

В Киеве назвали данное решение «агрессией» и «вмешательством во внутренние дела» страны. 

В команде лидера второго тура президентских выборов на Украине Владимира Зеленского призвали международное сообщество усилить дипломатическое и санкционное давление на Москву в связи с произошедшим.

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