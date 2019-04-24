Захарова рассказала, кто больше всех возмущён решением России по Донбассу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала решение Москвы об упрощённом получении гражданства жителями Донбасса.

«Больше всех решением об упрощённой выдаче паспортов жителям Донбасса возмущаются те, кто несколько лет доказывали, что Россия предала людей, которые на неё понадеялись», — пояснила она.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении гражданства жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.

В Киеве назвали данное решение «агрессией» и «вмешательством во внутренние дела» страны.

В команде лидера второго тура президентских выборов на Украине Владимира Зеленского призвали международное сообщество усилить дипломатическое и санкционное давление на Москву в связи с произошедшим.