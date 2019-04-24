Порошенко прокомментировал решение России по гражданству для Донбасса

Украинский лидер Пётр Порошенко, комментируя решение России упростить получение российского гражданства жителями самопровозглашённых ДНР и ЛНР, обвинил Москву в подготовке к аннексии Донбасса.

«Указ президента Российской Федерации… — это очередное беспрецедентное вмешательство России во внутренние дела независимого государства, грубое нарушение суверенитета Украины и полное попрание своих обязательств в рамках Минских договорённостей», — написал он в Facebook.

По его словам, речь идёт «фактически о подготовке Кремлём к следующему шагу агрессии» — «аннексии украинского Донбасса или создании российского анклава на Украине».

Глава государства призвал международных партнёров «не допустить худшего сценария» и осудить «действия» России, «а также усилить режим международных санкций».

Он рассказал, что поручил «немедленно инициировать обсуждение этого вопроса в рамках Совета Безопасности ООН».

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении гражданства жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. По его словам, речь идёт о вопросе гуманитарного характера.

Киев назвал это решение «продолжением агрессии», а также обратился в СБ ООН.