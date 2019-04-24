Киев обратился в ООН из-за решения России по гражданству для Донбасса

Украина обратилась в Совет Безопасности ООН из-за решения России упростить получение гражданства жителями Донбасса. Об этом заявил постпред Украины при ООН Владимир Ельченко.

«По поручению Петра Порошенко уже обратились в Совет Безопасности ООН. Этот дерзкий шаг противоречит одобренным Советом Безопасности минским договорённостям!» — написал дипломат в Twitter.

За дорученням ⁦⁦@poroshenko⁩ вже звернулися до Ради Безпеки ООН. Цей зухвалий крок суперечить схваленим Радою Безпеки Мінським домовленостям! https://t.co/suZpmpgAtQ — Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) 24 апреля 2019 г.

24 апреля российский лидер Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении паспортов России жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.

Глава государства заявил, что такое решение является вопросом гуманитарного характера.

В МИД Украины назвали это решение «продолжением агрессии и вмешательством», а также призвали украинцев не принимать российское гражданство.