Киев обратился в ООН из-за решения России по гражданству для Донбасса

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Украина обратилась в Совет Безопасности ООН из-за решения России упростить получение гражданства жителями Донбасса. Об этом заявил постпред Украины при ООН Владимир Ельченко.
Киев обратился в ООН из-за решения России по гражданству для Донбасса
  • Reuters

«По поручению Петра Порошенко уже обратились в Совет Безопасности ООН. Этот дерзкий шаг противоречит одобренным Советом Безопасности минским договорённостям!» — написал дипломат в Twitter.

24 апреля российский лидер Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении паспортов России жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.

Глава государства заявил, что такое решение является вопросом гуманитарного характера.

В МИД Украины назвали это решение «продолжением агрессии и вмешательством», а также призвали украинцев не принимать российское гражданство

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