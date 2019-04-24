Украина запросила экстренное заседание СБ ООН

Короткая ссылка
Украина запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за решения России упростить получение гражданства жителями самопровозглашённых ДНР и ЛНР.
Украина запросила экстренное заседание СБ ООН
  • Reuters

Об этом, как передаёт ТАСС, говорится в письме постпредства Украины при ООН, которое было направлено председателю Совета Безопасности.

«Имею честь в соответствии со статьей 35 Устава ООН запросить экстренную встречу Совета Безопасности по повестке «письмо постоянного представительства Украины», — говорится в документе.

По данным источника агентства, встреча может пройти во вторую половину дня (по времени Нью-Йорка) 25 апреля.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении гражданства жителями Донбасса. Киев назвал это решение «продолжением агрессии»

Украинский лидер Пётр Порошенко, комментируя решение Москвы, обвинил Россию в подготовке к «аннексии Донбасса».

Он также поручил «немедленно инициировать обсуждение этого вопроса в рамках Совета Безопасности ООН».  

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить