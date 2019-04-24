Украина запросила экстренное заседание СБ ООН

Украина запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за решения России упростить получение гражданства жителями самопровозглашённых ДНР и ЛНР.

Об этом, как передаёт ТАСС, говорится в письме постпредства Украины при ООН, которое было направлено председателю Совета Безопасности.

«Имею честь в соответствии со статьей 35 Устава ООН запросить экстренную встречу Совета Безопасности по повестке «письмо постоянного представительства Украины», — говорится в документе.

По данным источника агентства, встреча может пройти во вторую половину дня (по времени Нью-Йорка) 25 апреля.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении гражданства жителями Донбасса. Киев назвал это решение «продолжением агрессии».

Украинский лидер Пётр Порошенко, комментируя решение Москвы, обвинил Россию в подготовке к «аннексии Донбасса».

Он также поручил «немедленно инициировать обсуждение этого вопроса в рамках Совета Безопасности ООН».