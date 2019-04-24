В команде Зеленского оценили решение России по гражданству для ДНР и ЛНР

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В команде победителя второго тура выборов президента Украины Владимира Зеленского прокомментировали решение Москвы упростить получение российского гражданства жителями самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
В команде Зеленского оценили решение России по гражданству для ДНР и ЛНР
  • РИА Новости

«Этот указ не приближает нас к решению основной задачи — прекращению огня», — указано в заявлении.

В команде Зеленского также выразили мнение, что Россия «ведёт против Украины войну». При этом там отметили, что Киев будет делать всё возможное для того, чтобы обеспечить права своих граждан, «которые вынуждены находиться на оккупированных территориях».

«Украина также рассчитывает на поддержку международного сообщества... на усиление дипломатического и санкционного давления на Россию», — заключили представители избранного президента. 

Ранее действующий лидер Украины Пётр Порошенко, комментируя указанное решение Москвы, обвинил Россию «в подготовке к аннексии Донбасса».

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал то же решение вмешательством во внутренние дела страны.

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