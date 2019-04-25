«Отреагировать усилением давления»: Украина просит Совбез ООН рассмотреть решение РФ выдавать паспорта жителям Донбасса

Украина обратилась в Совет Безопасности ООН с просьбой рассмотреть решение Москвы, которая упростит порядок получения российского гражданства для жителей республик Донбасса. Намерение России резко встретили как в Киеве, так и в Вашингтоне, причём многие спикеры аргументировали свою позицию якобы имеющим место нарушением российской стороной Минских соглашений. Однако в РФ отметили, что киевские власти долгое время «торпедировали» минские договорённости, отказываясь их выполнять. Более того, избранный президент Украины Владимир Зеленский выступил против предоставления Донбассу особого статуса и против амнистии для ополченцев, хотя эти пункты — ключевые положения Минских соглашений. Эксперты отмечают, что предоставление жителям самопровозглашённых республик гражданства РФ не подразумевает их отказа от украинских паспортов, а значит не вредит процессу мирного урегулирования.

В четверг, 25 апреля, в Нью-Йорке пройдёт заседание Совета Безопасности ООН, на котором будет рассмотрено решение Москвы упростить процесс получения российского гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Встреча начнётся в 15:00 по местному времени (22:00 мск).

Ранее Киев обратился в ООН с просьбой рассмотреть намерение РФ. В обращении украинского постпредства при ООН сообщается, что Киев считает принятое решение «угрожающим своему суверенитету» и просит о присутствии на заседании Совбеза представителя правительства Украины.

Постпред Владимир Ельченко в письме к генсеку ООН Антониу Гутеррешу заявил о «ничтожности» принятого Россией решения и от лица Киева призвал международное сообщество отреагировать на этот шаг усилением давления на Москву.

В.Єльченко в листі Генсеку ООН: рішення Кремля про видачу російських паспортів громадянам України на окупованих територіях є нікчемним. Україна закликає міжнародне співтовариство відреагувати посиленням тиску на РФ.



Лист буде поширений як офіційний документ Генасамблеї ⤵ pic.twitter.com/Qpa0o3wotn — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 24 апреля 2019 г.

Российская сторона может заблокировать то или иное решение Совбеза ООН, если оно не будет соответствовать её интересам, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

«Америка будет гнуть свою (линию. — RT) вместе с Украиной. Мы будем настаивать (на своём. — RT), и правильно», — цитирует Калашникова РИА Новости.

Депутат полагает, что это заседание стоит использовать для того, чтобы другие государства поняли мотивы, по которым было принято решение об упрощённом порядке предоставления российского гражданства жителям Донбасса.

«Пять лет люди находятся в состоянии войны, не могут ни переезжать, ни учить детей, непонятно, чьи они граждане. В то же время понятно, что им отказано в голосовании, и это надо отметить. Если бы они проголосовали, то во втором туре не Порошенко был бы, а Бойко, например», — отметил Калашников.

Он добавил, что в качестве примера на заседании Совбеза можно будет привести ситуацию с Приднестровьем, жителям которого Украина сама предоставляет гражданство.

Напомним, накануне Владимир Путин подписал указ, который позволяет жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины претендовать на гражданство РФ в упрощённом порядке (срок рассмотрения таких заявлений не должен превышать трёх месяцев). Российский лидер подчеркнул, что этот вопрос лежит исключительно в гуманитарной плоскости и направлен на поддержание гражданских прав и свобод жителей самопровозглашённых республик.

Позднее в пресс-службе МВД России пояснили, что жители республик Донбасса могут обратиться с заявлением о приобретении гражданства РФ, не отказываясь от украинского гражданства.

«Планируется, что приём заявлений у данной категории граждан будет осуществляться через уполномоченных лиц ДНР и ЛНР и рассматриваться на территории Ростовской области, где для этого имеются все необходимые условия, включая материально-технические ресурсы и бланочную продукцию», — сообщили в ведомстве.

По словам начальника Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентины Казаковой, жители самопровозглашённых республик при желании смогут также получить российские загранпаспорта.

Решение Москвы об упрощении процедуры получения российского гражданства резко встретили в Киеве. Так, действующий глава государства Пётр Порошенко назвал его «грубым нарушением суверенитета Украины и полным попранием своих обязательств в рамках минских договорённостей».

В штабе победителя президентских выборов Владимира Зеленского заявили, что этот указ «не приближает нас к решению основной цели — прекращению огня». Там отметили, что Киев будет делать всё от него зависящее для обеспечения прав граждан, которые находятся в Донбассе, а также рассчитывает на усиление дипломатического и санкционного давления на Москву со стороны международного сообщества.

«Особый статус Донбасса и амнистия — одни из ключевых положений Минска»

Принятое российской стороной решение осудили в Госдепе США. Так, официальный представитель внешнеполитического ведомства Морган Ортагус заявила, что президентский указ якобы создаёт серьёзное препятствие для имплементации Минских соглашений и реинтеграции Донбасса, а также может спровоцировать эскалацию напряжённости в регионе.

«Россия этими весьма провокационными действиями усиливает атаку на суверенитет и территориальную целостность Украины», — заявила Ортагус.

Аналогичное мнение выразил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, который заявил, что решение об упрощённом порядке получения гражданства взято из некоего «оккупационного плана».

«Это решение России о выдаче паспортов носит крайне провокационный характер и взято из «оккупационного плана», оно подрывает усилия по имплементации минских договорённостей и восстановлению украинского контроля над Донбассом», — заявил Волкер.

В ответ официальный представитель российского МИД Мария Захарова напомнила: 18 апреля Владимир Зеленский заявил, что в случае своей победы на выборах он выступит против предоставления Донбассу особого статуса, а также подчеркнул, что не подпишет закон об амнистии для ополченцев.

«Зеленский в интервью также отметил, что конфликт в Донбассе придётся урегулировать очень долго, и главным оружием Украины по «возвращению» Донбасса кандидат в президенты считает информационную войну. Вот если бы Волкер или кто-нибудь в Госдепе тогда отреагировали на эти слова так же бескомпромиссно, как и сегодня, то хотя бы не выглядели бы глупо», — отметила дипломат.

«Особый статус Донбасса и амнистия — одни из ключевых положений минских договорённостей. Смотрите по тексту», — подчеркнула Захарова.

На этот же факт указал и председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, констатировавший, что Киев с 2015 года «торпедировал» Минские соглашения, отказываясь их выполнять.

«На положение жителей Донбасса ему было наплевать. Их обстреливали, убивали, подвергали блокаде. Но стоило Москве позаботиться об их правах, как в Киеве тут же вспомнили о Минских соглашениях. Редкое лицемерие», — отметил сенатор.

Парламентарий добавил, что если новый президент Украины всерьёз намерен добиться прекращения огня в Донбассе, то упрощённая процедура получения российского гражданства (без отказа от украинского) для жителей республик Донбасса никак не мешает этому процессу.

«Но будет ли способен на это Зеленский? Пока есть лишь слова. Порошенко тоже обещал закончить войну за две недели», — подытожил Пушков.

«У этих людей никто не отбирает украинское гражданство»

По словам члена комитета Госдумы по международным делам Антона Морозова, решение об упрощении порядка выдачи российских паспортов некоторым категориям граждан давно назрело — в отношении русскоязычных людей, которые проживают не только на Украине, но и в других республиках бывшего СССР.

«Вопрос лишь в том, что мы, исходя из соображений доброй воли и ожидая, что Киев будет выполнять Минские соглашения, до недавних пор не предпринимали такой шаг. Но ситуация дошла до точки, люди в Донбассе не получили возможности даже поучаствовать в выборах президента Украины, таким образом, Киев полностью отказался от них», — заявил депутат.

Собеседник RT выразил мнение, что жителям республик Донбасса важно предоставить возможность принять российское гражданство, поскольку в сложившейся ситуации у них нет международно признанного документа, который позволяет передвигаться по территории других стран, а это нарушает одно из фундаментальных прав человека — свободу передвижения.

«Я не вижу тут никакого нарушения. В Минских соглашениях ничего не сказано об упрощённой процедуре вступления граждан ДНР и ЛНР в российское гражданство», — добавил Морозов.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди считает, что Москва действует в полном соответствии со Всеобщей декларацией прав человека, принятой ООН.

«Гражданская война в Донбассе не прекращена, пока украинская власть делит власть и собственность, тысячи людей в ДНР и ЛНР стали политическими изгоями, от которых отвернулось все европейское сообщество только потому, что они не согласились с госпереворотом на Украине. Люди, большинство из которых этнические русские, лишены элементарных гражданских прав и свобод», — подчеркнула Ковитиди.

Сенатор отметила, что Россия не бросает в беде тех, кто просит о помощи и остро в ней нуждается.

В свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, комментируя информационный фон вокруг последнего указа Путина о гражданстве, напомнил, что в своё время на протяжении 10—15 лет граждане Молдавии могли получать румынское гражданство. В итоге этот процесс был нормально встречен в Европе и не привёл к каким-либо отрицательным последствиям.

«Какое отношение Путин имеет к выполнению Минских соглашений, никто не знает, ведь у этих людей никто не отбирает украинское гражданство. Они не должны обращаться в украинское консульство ради отказа от гражданства. То есть все эти люди сохраняют статус-кво, без всяких ограничений», — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что представители США, начиная с Курта Волкера, не имеют права делать выбор за каких-либо граждан Украины. Более того, принятое решение не отменяет минских договорённостей, поскольку их заключали определённые структуры, а не российские граждане.