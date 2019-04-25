В Госдепе осудили решение России по гражданству для жителей ДНР и ЛНР
«Россия этими весьма провокационными действиями усиливает атаку на суверенитет и территориальную целостность Украины», — написала она в своём Twitter.
По словам представителя Госдепартамента, такое решение приведёт к осложнению реализации Минских соглашений и эскалации напряжённости в Донбассе.
24 апреля российский президент Путин подписал указ об упрощении процедуры получения паспортов России жителями самопровозглашённых республик Донбасса.
По словам Путина, решение вызвано гуманитарными соображениями.