В Госдепе осудили решение России по гражданству для жителей ДНР и ЛНР

США осуждают решение России упростить получение гражданства для жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Морган Ортагус.

«Россия этими весьма провокационными действиями усиливает атаку на суверенитет и территориальную целостность Украины», — написала она в своём Twitter.

По словам представителя Госдепартамента, такое решение приведёт к осложнению реализации Минских соглашений и эскалации напряжённости в Донбассе.

24 апреля российский президент Путин подписал указ об упрощении процедуры получения паспортов России жителями самопровозглашённых республик Донбасса.

По словам Путина, решение вызвано гуманитарными соображениями.