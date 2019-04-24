В посольстве США оценили решение России по гражданству для ДНР и ЛНР

Посольство США в Киеве прокомментировало решение Москвы об упрощении процесса выдачи российских паспортов жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей.

«Мы осуждаем недавний абсурдный и дестабилизирующий указ России в отношении российских паспортов для жителей Донецка и Луганска», — отмечается в заявлении дипмиссии в Twitter.

Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что решение России упростить процесс получения гражданства для жителей самопровозглашённых ДНР и ЛНР носит провокационный характер.

24 апреля российский лидер Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении гражданства жителями Донбасса.