В посольстве США оценили решение России по гражданству для ДНР и ЛНР

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Посольство США в Киеве прокомментировало решение Москвы об упрощении процесса выдачи российских паспортов жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей.

«Мы осуждаем недавний абсурдный и дестабилизирующий указ России в отношении российских паспортов для жителей Донецка и Луганска», — отмечается в заявлении дипмиссии в Twitter.

Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что решение России упростить процесс получения гражданства для жителей самопровозглашённых ДНР и ЛНР носит провокационный характер

24 апреля российский лидер Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении гражданства жителями Донбасса. 

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