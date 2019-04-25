«Предполагает карательные меры»: как принятый Радой закон о языке изменит жизнь на Украине

Верховная рада Украины приняла закон об исключительном использовании украинского языка. Действующий президент Пётр Порошенко назвал это событие историческим. Между тем избранный лидер Владимир Зеленский заявил, что документ «стал заложником» политической риторики и был принят без достаточного обсуждения. Закон обязывает население Украины говорить только на официальном языке практически во всех сферах жизни. За его исполнением будет следить «языковая комиссия». Как отмечают аналитики, закон противоречит Конституции и является дискриминационным по отношению к русскоговорящей части государства. Кроме того, источник RT в партии «Блок Петра Порошенко» считает, что эта мера создаст дополнительные проблемы для Зеленского.

Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», закрепляющий его исключительные права по сравнению с остальными языками в стране. За проголосовали 278 парламентариев при минимально необходимых 226. Теперь документ отправится на подпись Петру Порошенко и вступит в силу спустя два месяца со дня его опубликования в официальной прессе.

Действующий президент Пётр Порошенко назвал решение украинских депутатов историческим.

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«Украинский язык — это символ нашего народа, нашего государства и нашей нации. И я благодарен всем, кто принимал участие в разработке, подготовке и реализации языкового закона, народным депутатам — за голоса «за», всем украинцам — за поддержку», — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Между тем избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что закон об исключительном использовании украинского языка «стал заложником» политической риторики и был принят без достаточного обсуждения с обществом.

«После моего вступления в должность президента будет сделан тщательный анализ этого закона, чтобы убедиться, что в нём соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины», — цитирует Зеленского его пресс-служба.

Он также отметил, что будет принимать решение исходя из конституционных полномочий президента и в интересах граждан.

Закон, принятый Радой, продолжает курс на жёсткую украинизацию, которую раньше провозглашал Пётр Порошенко в качестве одного из постулатов своей программы, отмечает в разговоре с RT член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

«Безусловно, это дискриминационный закон, который предполагает карательные меры. Если он вступит в силу, это существенно повлияет на грамотность населения Украины и очень обеднит его культурно. Кроме того, это вызовет недовольство, потому что большая часть людей на Украине считают русский язык родным», — заявил Безпалько.

После принятия закона депутаты Верховной рады зарегистрировали два постановления о его отмене. Инициаторами первого выступили депутаты Вадим Новинский и Александр Вилкул, а второго — Юрий Бойко и группа из пяти парламентариев.

Напомним, Рада приняла законопроект в первом чтении осенью прошлого года. Ко второму чтению депутаты предложили около 2500 поправок.

Президент Украины Пётр Порошенко

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© Vasily Fedosenko

«Нарушает Конституцию Украины»

Согласно документу, украинский язык признаётся единственно возможным для применения практически во всех сферах жизни страны.

Украинский язык должен будет в обязательном порядке использоваться чиновниками не только в ходе официальных мероприятий, но и при общении с коллегами. Закон даже предусматривает использование сотрудниками органов государственной власти компьютерных версий программ исключительно на украинском.

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Использование украинского станет обязательным также в армии, правоохранительных органах, рекламных сообщениях, во время предвыборной кампании, при проведении референдумов и в ходе судебного процесса.

Исполнение закона будет контролировать специальная «языковая комиссия», а также уполномоченный по защите украинского языка. Так называемые языковые инспекторы будут вправе посещать заседания любых государственных органов, запрашивать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов: максимальная планка — 11,9 тыс. гривен ($450).

Разрабатывать и утверждать языковые нормы будет Национальная комиссия по стандартам государственного языка. Кроме того, в её функции войдёт выработка методов проверки уровня владения украинским языком. Будут оцениваться знания претендентов на гражданство, лиц, планирующих занять посты президента, премьера, членов кабинета министров и депутатов, а также педагогов, медработников, адвокатов и нотариусов.

Принимая подобный закон, Киев нарушает не только свои международные обязательства, но и Основной Закон Украины, считает президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

«В первую очередь закон является нарушением Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств. Украинская Конституция предусматривает ратификацию соответствующего соглашения, которое имеет приоритет над национальным законодательством. Следовательно, принятый закон нарушает Конституцию Украины», — отметил Ищенко в беседе с RT.

По его мнению, «инспекторы языка» на Украине появились давно, но теперь их деятельность будет закреплена законом.

«Те правила, которые давно и постепенно вводились на Украине, а последние годы и действовали де-факто, получили юридическое закрепление. Потому что всё, что описано в законе, включая работу «языковых инспекторов», проводилось и раньше. Например, бывший депутат Игорь Мирошниченко и писательница Лариса Ницой устраивали скандалы везде, где с ними общались на русском языке», — заявил эксперт.

В законе очень много спорных пунктов, которые в будущем могут привести к конфликтам, отмечает источник RT в партии «Самопомощь».

«Это и введение должности так называемого «языкового омбудсмена», и огромные штрафы за нежелание пользоваться родным языком, которые вступят в силу через три года. Сейчас непонятно, как все эти нормы будут действовать, но очевидно, что идёт процесс насильственной украинизации населения. Новое поколение должно говорить на украинском и английском и не знать русского языка. На мой взгляд, это может привести к большому противостоянию на востоке и юге страны, где население практически не знает украинского», — подчёркивает собеседник RT.

«Подарок» для Зеленского

Как отметил в беседе с RT представитель партии «Блок Петра Порошенко», если Порошенко подпишет закон об исключительности украинского языка, то тем самым «создаст дополнительные проблемы» избранному президенту Украины.

«Во-первых, Зеленский сам не знает украинского языка и при первой же возможности переходит на русский. Во-вторых, это обострит отношения с Венгрией, Румынией и Польшей, которые защищают языки национальных меньшинств. В-третьих, против выступит бизнес, который попросту не готов к новым правилам работы. Где взять официантов в ресторанах, продавцов в магазинах, которые быстро выучат украинский. Я уже не говорю о том, что большая часть населения страны будет смотреть российское телевидение через интернет. Зеленскому подложили «бомбу», и как он будет выкручиваться — непонятно», — заявил он.

Владимир Зеленский

Reuters

© Viacheslav Ratynskyi

По словам собеседника RT, Владимира Зеленского подталкивают к мысли о том, что любые переговоры с Россией сейчас невозможны.

«Этот закон в большей степени направлен против России. Зеленский не сможет его отменить, поскольку тогда ему придётся иметь дело с разъярёнными националистами. Именно по этой причине западные партнёры призывали отложить утверждение этого документа, вероятно, для того, чтобы не ограничивать права других языков. Но желание «насолить» новому президенту настолько велико, что на разумные предложения уже никто не обращает внимания», — отмечает источник RT в Радикальной партии.

Порошенко может сыграть на попытке Зеленского отклонить закон об исключительности украинского языка, если окажется в парламенте Украины, считает Богдан Безпалько.

«Избиратели ждут от Зеленского, что он свернёт политику украинизации. Однако избранному президенту Украины придётся преодолеть противодействие парламента, который по отношению к нему однозначно нелоялен, а также будет называть его врагом Украины и агентом Кремля», — констатировал Безпалько.

«На Украине быть русским — всё равно что быть на прицеле»

На принятие закона отреагировали в Государственной думе России.

«Верховная рада почтила заслуги уходящего Порошенко и приготовила медвежью услугу президенту Зеленскому, ведь в стране нет других проблем, кроме как позаботиться об исключительности государственного языка», — заявил в беседе с RT депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек.

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«На пике популярности сегодня — уникальность украинского языка, титульной нации и гонения на русскоязычное население. Сегодня на Украине быть русским, говорить по-русски, соблюдать русские традиции — это всё равно что быть на прицеле», — констатировал Бальбек.

По мнению Богдана Безпалько, закон об исключительности украинского языка ещё больше ухудшит отношения Киева и Москвы.

«На Украине будет разгораться истерика антироссийского пропагандистского характера среди тех общественных деятелей и чиновников, которые проводили такую политику последние пять лет», — отметил Безпалько.

Законопроект об исключительности украинского языка вызвал резонанс не только на Украине, но и за рубежом.

Так, комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович попросила депутатов Рады приостановить работу над законом в период выборов и обеспечить участие представителей национальных меньшинств в его разработке.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об озабоченности российской стороны нарушениями языковых и образовательных прав нацменьшинств со стороны Киева. Москва направила соответствующие обращения в ЕС, Совет Европы, ОБСЕ и НАТО.

По мнению Ростислава Ищенко, на принятие такого закона будут реагировать только отдельные европейские страны, которые имеют на территории государства свои национальные меньшинства.

«Например, Венгрия, которая находилась в сложных отношениях с Украиной именно из-за языкового законодательства. Отношения между Будапештом и Киевом на этом фоне сейчас обострятся ещё больше. Очевидно, что реакция поступит от Польши, Румынии — всем остальным в Европе будет по большому счёту безразлично», — отметил эксперт.

Между тем Венгрия уже отреагировала на принятие Верховной радой закона о языке.

Глава МИД Петер Сийярто назвал документ неприемлемым и нарушающим права венгерского меньшинства на Украине. Об этом сообщает портал Hirado. По словам Сийярто, этот закон — продолжение антивенгерской политики Петра Порошенко. При этом министр выразил надежду, что при новом президенте Украины ситуация изменится в лучшую сторону.

«Мы надеемся, что на основе взаимного уважения и желания найти решение мы сможем прояснить ситуацию с законами, затрагивающими права венгерской общины, с новым, избранным подавляющим большинством президентом», — отметил Сийярто.

Европа молча будет наблюдать, как Украина в очередной раз нарушает их европейскую хартию, которую ранее ратифицировала, считает Богдан Безпалько.

«Европа не будет реагировать, так как двойные стандарты достаточно прочно вшиты в её внешнюю политику», — заключил эксперт.