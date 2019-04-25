Захарова прокомментировала реакцию Зеленского на закон о языке

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Официальный представитель МИД России на своей странице в социальной сети Facebook оценила заявление лидера второго тура выборов президента Украины Владимира Зеленского о принятом Верховной радой законе об исключительном использовании украинского языка.
Захарова прокомментировала реакцию Зеленского на закон о языке
  • РИА Новости

Зеленский ранее отметил, что государство должно способствовать развитию украинского языка «путём создания стимулов, а не запретов». 

В свою очередь, Захарова решила напомнить жителям Украины значение слова «стимул».

«Стимул — это в переводе с латыни... палка с острым металлическим наконечником, которой погоняли буйвола, запряжённого в повозку. Конечно, буйволу никто ничего не запрещал и даже не наказывал, он делал всё сам, но от боли», — написала дипломат

Ранее Рада приняла закон об исключительном использовании украинского языка во множестве сфер, в том числе в органах государственной власти.

Зеленский, в свою очередь, заявил, что в будущем документ будет проанализирован на соответствие Конституции страны. 

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