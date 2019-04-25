Рада приняла закон об исключительности украинского языка

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Верховная рада приняла закон об исключительном использовании украинского языка во множестве сфер, в том числе в органах государственной власти и местного самоуправления, в учебных заведениях и больницах.
Рада приняла закон об исключительности украинского языка
  • РИА Новости

Как передаёт телеканал «112 Украина», закон поддержали 278 парламентариев. Документ должен подписать президент Украины Пётр Порошенко.

Ранее украинский лидер заявил, что подпишет закон о государственном языке в случае, если документ будет принят Верховной радой. До этого спикер парламента Украины Андрей Парубий сообщил, что закон о государственном языке будет принят 25 апреля.

В марте депутат Верховной рады Юрий Бойко отметил, что принятие законопроекта о государственном языке приведёт к уничтожению языков всех национальных меньшинств в стране.

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