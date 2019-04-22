Порошенко заявил о планах подписать закон об украинском языке
Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления в своём избирательном штабе, передаёт РИА Новости.
«Наша команда будет защищать украинский язык», — заявил он.
Ранее спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что закон о государственном языке будет принят 25 апреля.
В марте депутат Верховной рады Юрий Бойко заявил, что принятие законопроекта о государственном языке приведёт к уничтожению языков всех национальных меньшинств в стране.