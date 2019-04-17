Спикер Рады назвал дату принятия закона о госязыке

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий рассказал, когда будет принят закон о государственном языке.

Как сообщает УНИАН, со ссылкой на интервью Парубия на телеканале ZIK, это произойдёт 25 апреля.

В марте депутат Верховной рады Юрий Бойко заявил, что принятие законопроекта о государственном языке приведёт к уничтожению языков всех национальных меньшинств в стране.

Чуть позднее украинский парламентарий от фракции «Оппозиционный блок — Партия мира и развития» Александр Вилкул потребовал снять с рассмотрения законопроект о госязыке.