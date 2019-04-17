Спикер Рады назвал дату принятия закона о госязыке

Короткая ссылка
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий рассказал, когда будет принят закон о государственном языке.
Спикер Рады назвал дату принятия закона о госязыке
  • © РИА Новости

Как сообщает УНИАН, со ссылкой на интервью Парубия на телеканале ZIK, это произойдёт 25 апреля.

В марте депутат Верховной рады Юрий Бойко заявил, что принятие законопроекта о государственном языке приведёт к уничтожению языков всех национальных меньшинств в стране.

Чуть позднее украинский парламентарий от фракции «Оппозиционный блок — Партия мира и развития» Александр Вилкул потребовал снять с рассмотрения законопроект о госязыке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить