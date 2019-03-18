В Раде потребовали снять с рассмотрения законопроект о госязыке

Кандидат в президенты Украины от фракции «Оппозиционный блок — Партия мира и развития», депутат Верховной рады Александр Вилкул потребовал снять с рассмотрения законопроект о госязыке, который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Я в который раз прошу снять с рассмотрения языковой закон, потому что через две недели он будет не ко времени», — сказал он во время выступления на заседании согласительного совета парламентских фракций.

В ответ на это спикер парламента Андрей Парубий заявил, что документ невозможно снять с рассмотрения.

«Невозможно снять закон о функционировании украинского языка как государственного с рассмотрения, и он снят не будет. Рассмотрение этого законопроекта закончится его принятием», — отметил он.

Ранее Парубий отключил микрофон депутату парламента Василию Нимченко за выступление на русском языке.

В декабре 2018 года власти Ивано-Франковской области ввели мораторий на «публичное использование русскоязычного культурного продукта».

До этого аналогичное решение приняли ещё в ряде регионов Украины, в частности, в Тернопольской и Житомирской областях.