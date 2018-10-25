В Житомирской области запретили публичное использование русского языка

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Депутаты Житомирского областного совета проголосовали за запрет на публичное использование на территории области русскоязычного культурного продукта, сообщает УНИАН.
В Житомирской области запретили публичное использование русского языка
  • РИА Новости

Согласно решению, инициированному фракцией ВО «Свобода», вводится мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Житомирской области.

«Речь идёт о запрете трансляции на территории области российских фильмов, выступлений российских актёров и так далее, поскольку у нас должен быть украинский продукт, и не надо пропагандировать русский язык, потому что у нас есть наш язык и должна быть наша власть», — говорится в заявлении депутатов.

Кроме того, аналогичное решение предлагается принять всем без исключения органам местного самоуправления Житомирской области.

Ранее подобный запрет был введён во Львовской области. В ответ МИД России раскритиковал запрет публичного использования русского языка во Львове. Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы политолог Олег Соскин в беседе с НСН прокомментировал инициативу львовских депутатов.

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