В Житомирской области запретили публичное использование русского языка

Депутаты Житомирского областного совета проголосовали за запрет на публичное использование на территории области русскоязычного культурного продукта, сообщает УНИАН.

Согласно решению, инициированному фракцией ВО «Свобода», вводится мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Житомирской области.

«Речь идёт о запрете трансляции на территории области российских фильмов, выступлений российских актёров и так далее, поскольку у нас должен быть украинский продукт, и не надо пропагандировать русский язык, потому что у нас есть наш язык и должна быть наша власть», — говорится в заявлении депутатов.

Кроме того, аналогичное решение предлагается принять всем без исключения органам местного самоуправления Житомирской области.

Ранее подобный запрет был введён во Львовской области. В ответ МИД России раскритиковал запрет публичного использования русского языка во Львове. Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы политолог Олег Соскин в беседе с НСН прокомментировал инициативу львовских депутатов.