МИД России раскритиковал запрет публичного использования русского языка во Львове

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала запрет использования «русскоязычного культурного продукта» во Львовской области.

«Как же их политики то будут общаться? Они же украинского не знают, они вообще никакого не знают, всю жизнь на русском говорили и думали. Как им теперь во Львов то ездить?» — сказала дипломат.

По словам Захаровой, подобное решение было приурочено к рабочей поездке президента Украины Петра Порошенко во Львов.

«Теперь власти этого региона, по всей видимости, намерены продвигать эту абсолютно антиконституционную инициативу ещё и в Верховную раду, чтобы распространить её действие на территорию всей страны», — добавила она.

Она призвала международное сообщество отреагировать на произошедшее, поскольку это, как считают в МИД, нарушает «общепринятые принципы демократии и прав человека, украинскую Конституцию и международные договоры».

«Конечно, мы сожалеем, что чиновники на Украине ведут вдобавок ко всему ещё и войну с языком, причём это война со своим собственным народом, и при этом не считаются ни с правом, ни с совестью, ни со здравым смыслом», — добавила она.

18 сентября депутаты Львовского областного совета проголосовали за запрет на публичное использование русскоязычного «культурного продукта» в области.

Политолог Олег Соскин прокомментировал НСН данную инициативу.

RT ведёт прямую трансляцию.