МИД России раскритиковал запрет публичного использования русского языка во Львове

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала запрет использования «русскоязычного культурного продукта» во Львовской области.
МИД России раскритиковал запрет публичного использования русского языка во Львове
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«Как же их политики то будут общаться? Они же украинского не знают, они вообще никакого не знают, всю жизнь на русском говорили и думали. Как им теперь во Львов то ездить?» — сказала дипломат.

По словам Захаровой, подобное решение было приурочено к рабочей поездке президента Украины Петра Порошенко во Львов.

«Теперь власти этого региона, по всей видимости, намерены продвигать эту абсолютно антиконституционную инициативу ещё и в Верховную раду, чтобы распространить её действие на территорию всей страны», — добавила она.

Она призвала международное сообщество отреагировать на произошедшее, поскольку это, как считают в МИД, нарушает «общепринятые принципы демократии и прав человека, украинскую Конституцию и международные договоры».

«Конечно, мы сожалеем, что чиновники на Украине ведут вдобавок ко всему ещё и войну с языком, причём это война со своим собственным народом, и при этом не считаются ни с правом, ни с совестью, ни со здравым смыслом», — добавила она.

18 сентября депутаты Львовского областного совета проголосовали за запрет на публичное использование русскоязычного «культурного продукта» в области.

Политолог Олег Соскин прокомментировал НСН данную инициативу

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