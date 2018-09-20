МИД России раскритиковал запрет публичного использования русского языка во Львове
- globallookpress.com
«Как же их политики то будут общаться? Они же украинского не знают, они вообще никакого не знают, всю жизнь на русском говорили и думали. Как им теперь во Львов то ездить?» — сказала дипломат.
По словам Захаровой, подобное решение было приурочено к рабочей поездке президента Украины Петра Порошенко во Львов.
«Теперь власти этого региона, по всей видимости, намерены продвигать эту абсолютно антиконституционную инициативу ещё и в Верховную раду, чтобы распространить её действие на территорию всей страны», — добавила она.
Она призвала международное сообщество отреагировать на произошедшее, поскольку это, как считают в МИД, нарушает «общепринятые принципы демократии и прав человека, украинскую Конституцию и международные договоры».
«Конечно, мы сожалеем, что чиновники на Украине ведут вдобавок ко всему ещё и войну с языком, причём это война со своим собственным народом, и при этом не считаются ни с правом, ни с совестью, ни со здравым смыслом», — добавила она.
18 сентября депутаты Львовского областного совета проголосовали за запрет на публичное использование русскоязычного «культурного продукта» в области.
Политолог Олег Соскин прокомментировал НСН данную инициативу.