Зеленский пообещал проверить закон о языке на соответствие Конституции
- РИА Новости
«После моего вступления в должность президента будет сделан тщательный анализ этого закона, чтобы убедиться, что в нём соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины», — цитирует Зеленского его пресс-служба.
По его словам, по итогам анализа он будет принимать решение в соответствии с конституционными полномочиями президента и в интересах граждан.
Он отметил, что проект стал заложником политической риторики и был принят без достаточного обсуждения с обществом.
Ранее Верховная рада приняла закон об исключительном использовании украинского языка во множестве сфер, в том числе в органах государственной власти и местного самоуправления, в учебных заведениях и больницах.