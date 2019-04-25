Зеленский пообещал проверить закон о языке на соответствие Конституции

Короткая ссылка
Законопроект о государственном языке, который приняла Верховная рада, будет проанализирован на соответствие Конституции Украины. Об этом заявил избранный президент страны Владимир Зеленский.
Зеленский пообещал проверить закон о языке на соответствие Конституции
  • РИА Новости

«После моего вступления в должность президента будет сделан тщательный анализ этого закона, чтобы убедиться, что в нём соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины», — цитирует Зеленского его пресс-служба.

По его словам, по итогам анализа он будет принимать решение в соответствии с конституционными полномочиями президента и в интересах граждан.

Он отметил, что проект стал заложником политической риторики и был принят без достаточного обсуждения с обществом.

Ранее Верховная рада приняла закон об исключительном использовании украинского языка во множестве сфер, в том числе в органах государственной власти и местного самоуправления, в учебных заведениях и больницах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить