Зеленский пообещал проверить закон о языке на соответствие Конституции

Законопроект о государственном языке, который приняла Верховная рада, будет проанализирован на соответствие Конституции Украины. Об этом заявил избранный президент страны Владимир Зеленский.

«После моего вступления в должность президента будет сделан тщательный анализ этого закона, чтобы убедиться, что в нём соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины», — цитирует Зеленского его пресс-служба.

По его словам, по итогам анализа он будет принимать решение в соответствии с конституционными полномочиями президента и в интересах граждан.

Он отметил, что проект стал заложником политической риторики и был принят без достаточного обсуждения с обществом.

Ранее Верховная рада приняла закон об исключительном использовании украинского языка во множестве сфер, в том числе в органах государственной власти и местного самоуправления, в учебных заведениях и больницах.