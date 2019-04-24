«С чистого листа»: кто и как советует Владимиру Зеленскому вести переговоры с Россией

После победы Владимира Зеленского в борьбе за пост президента Украины соратники и коллеги принялись давать ему советы, как вести переговоры с Владимиром Путиным. При этом некоторые из них и вовсе предлагают отказаться от встречи, если она не предполагает присутствия посредников из стран Запада. Источники RT на Украине отмечают, что пока Зеленский не готов к переговорам с российской стороной и обсуждению важнейших для Киева тем.

Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил в интервью украинскому телеканалу ZIK, что он не рекомендует Зеленскому проводить прямые переговоры с Владимиром Путиным.

«Один на один — это бесперспективно… Что значит «прямые переговоры»?.. Я бы не советовал президенту Украины встречаться сегодня в таком формате», — подчеркнул представитель нового главы государства.

Напомним, 23 апреля украинский Центризбирком сообщил, что по итогам обработки 100% бюллетеней Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов во втором туре президентских выборов на Украине 21 апреля. Его противника Петра Порошенко поддержали 24,45% украинцев.

Советы победителю

По словам Апаршина, который присоединился к команде Зеленского после первого тура голосования, диалог с Россией возможен лишь при посредничестве стран Запада, в первую очередь США и Великобритании. Разговор же один на один он считает «проигрышным вариантом». Кроме того, Апаршин выступает категорически против любых переговоров с представителями самопровозглашённых ДНР и ЛНР.

Однако ранее другой советник Зеленского — бывший министр финансов Александр Данилюк — утверждал, что комик готов встретиться и с Владимиром Путиным, и с президентом США Дональдом Трампом.

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер накануне также «одобрил» идею переговоров Путина и Зеленского.

Курт Волкер

Reuters

© Valentyn Ogirenko

«Необходимо общаться напрямую, и я считаю, что желание (Зеленского. — RT) говорить с Путиным — не плохой знак, а хороший», — заявил Волкер в программе NewsHour на PBS. По его словам, избрание нового президента — «прекрасная возможность начать диалог с чистого листа».

В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян, который одним из первых поздравил Зеленского с избранием, дал ему совет, как вести переговоры с российским лидером.

«Я не думаю, что ему будет сложно, — считает Пашинян. — Тут есть условие: если быть прямым, честным, без подвохов — не будет трудно. Просто нужно прямо и честно общаться».

Ранее глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук предложил Зеленскому восстановить экономические отношения с Россией. А его соратник Юрий Бойко, занявший 4-е место по итогам первого тура президентских выборов, считает, что в переговорах с российским руководством инициатива должна исходить от Украины.

«Хорошо, профессионально нужно готовиться к любым переговорам. Безусловно, должен быть не только нормальный человеческий контакт, но и хорошая профессиональная подготовка», — цитирует Бойко «Коммерсантъ».

Однако, как заявил в разговоре с RT источник из окружения Владимира Зеленского, шоумен пока «не готов к диалогу с Владимиром Путиным». Поэтому избранный президент Украины постарается воздержаться от него до выборов в украинский парламент, запланированных на октябрь текущего года.

«Во-первых, он пока не посвящён в детали прошлых переговоров между Путиным и Порошенко. Во-вторых, у него нет опыта подобных встреч. Он даже не знает, как правильно себя на них вести. А провал в переговорах с Владимиром Путиным может обвалить рейтинг Зеленского и его партии «Слуга народа» до выборов в Верховную раду», — отметил собеседник.

«Главный вопрос»

24 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «пока много белых пятен в плане понимания подходов избранного президента Украины к основополагающим вопросам на повестке дня двусторонних российско-украинских отношений».

Сам же Владимир Зеленский ранее неоднократно заявлял о готовности к переговорам с Владимиром Путиным. В январе 2019 года, отвечая на вопрос журналистов, как он представляет себе такой диалог, кандидат в президенты Украины отмечал, что главное в нём — добиться прекращения огня в Донбассе.

«Мне кажется, что можно договориться. Первое — перестать убивать. Это важно — сохранить наших людей», — заявил тогда Зеленский.

Украинские войска в Донбассе

Reuters

© Gleb Garanich

22 марта в интервью западным СМИ бывший украинский комик вновь вернулся к этой теме, отметив, что вопрос о переговорах с российским лидером «вообще не смешной. Это главный вопрос».

Накануне первого тура голосования (30 марта) у будущего президента Украины взял интервью французский философ и публицист Бернар-Анри Леви. По его словам, заговорив о Путине, он понял, что встреча с российским президентом «заранее вызывает у него (Зеленского. — RT) энтузиазм». При этом бывший комик выразил уверенность, что при встрече он сможет «рассмешить» Путина.

Однако после победы в первом туре Зеленский высказался более резко: «Если я встречусь с господином Путиным, я ему скажу: «Ну наконец-то вы вернули наши территории. Сколько ещё готовы компенсировать денег за то, что отобрали наши территории и помогали людям, которые участвовали в эскалации Крыма и Донбасса, на всём их страшном, отвратительном пути?» — заявил Зеленский во время брифинга журналистам.

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Но через неделю, 7 апреля, накал риторики победителя снизился — он объявил о готовности к переговорам с российским президентом, не упоминая требования компенсаций, но отмечая необходимость скорейшего прекращения огня в Донбассе.

По окончании второго тура Зеленский пообещал журналистам, что в отношениях с Россией станет действовать «в нормандском формате» и будет «продолжать минский процесс», однако добавил, что первостепенная задача для него — возвращение на родину украинских моряков, задержанных Россией после инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Вместе с тем Зеленский считает, что к переговорному процессу в минском формате необходимо привлечь «западные страны». Об этом он заявил во время интервью иностранным журналистам в марте. «Надо расширять стол переговоров — вовлекать Великобританию и США. Да, никуда не уйдёшь, и Россию», — высказался тогда Зеленский и поддержал раскритикованный ранее Москвой план Курта Волкера по вводу миротворцев в республики Донбасса.

При этом, как и его предшественник, Зеленский увязал возможность переговоров с Россией с обстановкой в Донбассе, возложив на нашу страну ответственность за конфликт на востоке Украины.

Комментируя слова нового лидера Незалежной, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подчеркнул, что «президент Путин с самого начала был и остаётся серьёзным сторонником этого диалога. Кроме того, президент Путин также неоднократно говорил, что в урегулировании конфликта в Донбассе главное — это не диалог с Москвой. Москва не является участницей этого конфликта, это внутриукраинский конфликт».

По мнению российской стороны, Киев не должен игнорировать представителей республик Донбасса, потому что конфликт может быть решён, только если украинцы будут говорить друг с другом.

«Слабая позиция»

Как отмечают эксперты, пока заявления, идущие от самого Зеленского и его команды, свидетельствуют об отсутствии устойчивой позиции по многим вопросам, важным для проведения результативного диалога с Москвой.

«Если сопоставить заявления самого Зеленского или его штаба, то можно обнаружить колоссальное количество противоречий», — заявил в разговоре с RT член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

При этом, по мнению источника RT в команде победителя президентских выборов на Украине, «советники будущего президента вообще не несут никакой ответственности за свои слова и действия».

Зеленский празднует победу на выборах со членами своей команды

Reuters

© Viacheslav Ratynskyi

Директор же Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов отмечает, что многие прошлые заявления Зеленского и его команды, сделанные в контексте предвыборной кампании, стоит рассматривать как «деструктивные, направленные на то, чтобы затруднить взаимоотношения между Украиной и Россией». А продолжение этой риторики «сужает горизонт планирования и свободу действий для избранного президента».

«Если тенденция сохранится, можно будет утверждать, что сохранится определённый статус-кво во взаимоотношениях двух государств, и вряд ли можно ожидать встречи на уровне первых лиц. Но остаются определённые возможности улучшения двусторонних отношений», — заявил Денисов в беседе с RT.

В то же время стремление команды Зеленского и его самого подключить к переговорам с Россией западные страны «свидетельствует об отсутствии субъектности Украины», считает Богдан Безпалько.

«В интересах Украины как государства, даже как недружественного государства по отношению к России, вести с ней прямые переговоры и непосредственно быть субъектом политического процесса, — подчёркивает эксперт. — А когда вся команда президента Украины заявляет о необходимости подключения США и Великобритании, это говорит о том, что они хотят переложить значительную долю ответственности на эти страны. Они ощущают себя скорее вассалами, чем полноценным государством, которое способно самостоятельно решать, как ему строить отношения с ближайшими соседями».

В свою очередь, источник RT в администрации Петра Порошенко отметил, что штаб Зеленского, пытаясь привлечь к переговорам по Донбассу Вашингтон и Лондон, демонстрирует, что плохо разбирается в этом вопросе.

«Это слабая позиция. США неоднократно приглашали к переговорному процессу, но они отказывались. Зеленский ещё не понял, на что он подписался», — заявил собеседник RT.