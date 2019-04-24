МИД России: Украина уходит от предметного разговора по делу моряков

Украина уходит от предметного обсуждения инцидента в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. Об этом говорится в комментарии МИД России по итогам состоявшихся в Гааге двусторонних консультаций по данному вопросу.

По словам дипломатов, несмотря на подтверждённую с российской стороны готовность к дальнейшим консультациям, украинская делегация заявила о своей незаинтересованности в них.

«Таким образом, украинская сторона уходит от предметного обсуждения ситуации, возникшей вследствие неправомерных действий украинских кораблей по указанию руководства страны, и продолжает использовать её в пропагандистских целях», — указывается в заявлении.

В ведомстве призвали Киев действовать добросовестно в интересах урегулирования проблемы.

Ранее замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что Москва «кардинально изменила тон» в переговорах по данному делу.

Украинские моряки были задержаны 25 ноября 2018 года после того, как три военных корабля ВМС Украины незаконно пересекли границу России в районе Керченского пролива.