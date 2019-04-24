МИД России: Украина уходит от предметного разговора по делу моряков

Короткая ссылка
Украина уходит от предметного обсуждения инцидента в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. Об этом говорится в комментарии МИД России по итогам состоявшихся в Гааге двусторонних консультаций по данному вопросу.
МИД России: Украина уходит от предметного разговора по делу моряков
  • РИА Новости

По словам дипломатов, несмотря на подтверждённую с российской стороны готовность к дальнейшим консультациям, украинская делегация заявила о своей незаинтересованности в них.

«Таким образом, украинская сторона уходит от предметного обсуждения ситуации, возникшей вследствие неправомерных действий украинских кораблей по указанию руководства страны, и продолжает использовать её в пропагандистских целях», — указывается в заявлении.

В ведомстве призвали Киев действовать добросовестно в интересах урегулирования проблемы.

Ранее замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что Москва «кардинально изменила тон» в переговорах по данному делу.

Украинские моряки были задержаны 25 ноября 2018 года после того, как три военных корабля ВМС Украины незаконно пересекли границу России в районе Керченского пролива.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить