В Киеве заявили о «смене тона» России по делу украинских моряков

Замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что российская сторона «кардинально изменила тон» в переговорах с Киевом по делу о задержанных Россией моряках украинских военно-морских сил.

Об этом она написала в своём Facebook. По её словам, 23 апреля прошёл «обмен мнениями с Россией» относительно освобождения украинских моряков и военных кораблей.

«Поразило кардинальное изменение тона разговора — переход от хамства и брутального неуважения к цивилизованному языку, присущему дипломатии», — написала она.

При этом Зеркаль предположила, что это может быть «изменение российской тактики или простое желание затянуть процесс консультаций».

Также она заявила, что «это не повлияло на позиции сторон» по данному вопросу.

Ранее суд в Москве продлил арест 24 задержанным в Керченском проливе морякам.

Украинские моряки были задержаны 25 ноября 2018 года после того, как три военных корабля ВМС Украины незаконно пересекли границу России в районе Керченского пролива.