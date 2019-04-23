«Никто из КВН ещё не становился президентом»: Масляков — о победе Зеленского на украинских выборах

Президент Международного союза КВН Александр Масляков в интервью RT поделился воспоминаниями о Владимире Зеленском, который много лет играл в клубе, и выразил своё отношение к результатам выборов на Украине. По словам телеведущего, избранный украинский лидер был не только талантливым актёром и кавээнщиком, но и умелым организатором. В то же время Масляков призвал не сравнивать времена КВН с нынешними.

— Многие политики и журналисты считают, что победа Зеленского — это победа медийности. Ведь и как человека его мало кто знает, и с его программой люди не знакомы. При этом медийность его началась с КВН. Считаете ли вы себя ответственным за выбор, сделанный теперь украинским народом?

— Нет. Я за многое ответствен, но не думаю, что за выбор украинского народа я тоже должен отвечать. Вот вы говорите, что его не знают как человека, но медийность всё же позволяет составить мнение о человеке. КВН у Зеленского был лет 20 назад. Я уже и не помню многого. С тех пор мне не доводилось с ним общаться.

Но, наверное, все работы, которые он делал в медийном пространстве, все фильмы, в которых он участвовал, все картины, которые он продюсировал, способствуют некоему познанию человека. Хотя медийность — это же не рентген. Это просто образ, а хотелось бы узнавать больше про человека, которого выбирают на такой ответственный пост. Получится ли это у него? Дадут ли ему сделать то, что он жаждет сделать? Дальше — вопросы.

— Испытываете ли вы гордость за таких выпускников Высшей лиги КВН, как Зеленский? Вы ведь лично отбираете участников?

— Есть масса достойных людей, которые в молодости были причастны к этой игре. И конечно, некоторые из них стали достойными людьми — сделали что-то полезное, получили известность. Но должен признать, что президентом, насколько мне известно, не становился ещё ни один из игравших в КВН. Поэтому гордость не гордость, но любопытство есть.

— Заметны ли были лидерские качества Зеленского, о которых много пишут, когда он пришёл в КВН с командой «Запорожье — Кривой Рог — Транзит»? Он ведь тогда ещё и капитаном не был?

— К команде «Запорожье — Кривой Рог — Транзит» Володя примкнул на каком-то этапе. Когда я общался с ним как с кавээнщиком, я видел его талант. Вскоре он смог организовать своё кавээновское пространство, свою команду. И далее все его медийные проекты тоже свидетельствуют, что он умелый организатор. Но теперь это жизнь. Игра закончилась.

— «95-й квартал» играл с 1997 по 2003 год. Уже в середине этого срока, к началу 2000-х, о них писали как о команде одного актёра, имея в виду, конечно, Владимира Зеленского. Вы согласны с такой оценкой?

— Нет, нет. Там были способные ребята. Безусловно, лидер, если он есть в команде, конечно, заметнее. К тому же кроме актёрских талантов, в Зеленском были заметны и организаторские способности. Но мы сейчас о другом уровне пытаемся говорить и перенести то, что было в юные лета, уже на какие-то серьёзные планеты.

— Зеленский ведь и Путина в выступлениях изображал?

— Да, Володя изображал Путина. Даже в присутствии Путина всё это проделывалось. Но не только Зеленский это делал. Так что это не ново, не его достижение. Но всё равно он очень способный парень в плане актёрства.

— Основой риторики «95-го квартала» был акцент на дружбе народов бывших союзных республик — эта тема почти всегда присутствовала в их выступлениях...

— О дружбе народов все тогда говорили, и это было искренне. Но жизнь пошла зигзагами. И для меня непонятно, почему эта дружба народов быстро была забыта.

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© Команда КВН «95-й квартал» («Вечерний квартал»)

— В одном из своих интервью Зеленский рассказывал, как поделили первый приз между командами по политическим соображениям. Вы помните это?

— Очень хорошо помню. Это не имело отношения к команде Володи. Были команды из Армении и из Азербайджана. Они благополучно играли в одном сезоне, но параллельно начались сложности между странами. И так получилось волею судей, что в финале оказались именно эти две команды. Мы все видели, как начинала разгораться вражда между странами. Поэтому, когда я вывел команды на игру, сказал, что в этом финале всё будет по-другому — игры не будет. Будет просто выступление: ребята из обеих команд достойны награды, поэтому приз мы разделим.

— Вы поедете на инаугурацию Зеленского?

— Не думаю, что меня пригласят. Мы уже много лет не общались с Володей. Не испытывали, видимо, нужды в этом общении. А желающих оказаться у него на инаугурации и тех, кого он пригласит сам, наверняка достаточно. Не думаю, что я так уж там сейчас уместен. Тем более что я представляю другое государство, к которому, я надеюсь, Зеленский своё отношение ещё окончательно не определил.