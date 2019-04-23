«Удобный кандидат с треском проиграл»: автор Telegram-канала «Мышь в овощном» — о победе Зеленского на выборах

«Открытая поддержка Порошенко госпожой Меркель демонстрировала, что Западу был нужен понятный и послушный партнёр. Порошенко слишком далеко зашёл в своей политике противостояния с Россией, Донбассом, собственными элитами и народом, поэтому был бы легко управляем. Но в одночасье удобный кандидат с треском проиграл, и, похоже, никто не удивился такому развитию событий».

Пётр Порошенко признал своё поражение в президентской гонке, а Владимир Зеленский успел пообещать своим избирателям, что он их не подведёт. Практически единогласным решением украинцы передали эстафету власти теперь уже бывшему 41-летнему актёру из Кривого Рога. Непрофессиональный политик, тёмная лошадка — Зеленский вызывает большие вопросы на Западе тем, что как чёрт из табакерки появился неожиданно на, казалось бы, хорошо контролируемом США и ЕС украинском политическом поле. Классическое протестное голосование развивалось по канонам победы Трампа и брексита: от ироничных шуток про «комика» и неверия до признания и холодного пота.

Открытая поддержка Порошенко госпожой Меркель демонстрировала, что Западу был нужен понятный и послушный партнёр. Порошенко слишком далеко зашёл в своей политике противостояния с Россией, Донбассом, собственными элитами и народом, поэтому был бы легко управляем. Но в одночасье удобный кандидат с треском проиграл, и похоже, что никто не удивился такому развитию событий. Американский CNN спокойно подводит итог правления бывшего украинского президента: «Украина — одна из самых бедных стран в Европе, откуда уезжает всё большее количество людей в поисках лучших экономических возможностей».

После того как США и ЕС внесли свой вклад в превращение Украины в failed state, самым интересным стало непонимание Запада, чего ожидать от Владимира Зеленского. Это выражается в наигранных переживаниях о будущем Украины. Французский LeMonde предупреждает, что с понедельника украинцам будет не до шуток, и то, как они воспользовались своим «демократическим выбором», может иметь для страны печальные последствия. При этом когда речь зашла о конкретике, то оказалось, что Зеленский единственный сформировал позитивную повестку (отход от «украинизации», возвращение к минскому формату и прекращение конфронтации с Россией, выплата пенсий жителям Донбасса).

В английском The Guardian видна попытка вызвать сожаление об уходе Порошенко и игра на страхах перед Россией. Анонимный комментатор задается вопросом «что это за страна, которая поставила клоуна руководить армией во время войны?». В другом месте победа Зеленского преподносится как «поход в дешевый супермаркет и выбор наименее гнилого продукта». При этом почти нет сомнений, что эру Порошенко наши западные партнёры будут вспоминать с теплотой. Понятный и управляемый петрушка всегда лучше чёрного лебедя, каким бы привлекательным он ни был.

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