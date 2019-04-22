Кравчук оценил предварительные итоги выборов президента Украины

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Первый украинский президент Леонид Кравчук в беседе с РИА Новости Крым оценил предварительные результаты ЦИК Украины, согласно которым на выборах во втором туре лидирует Владимир Зеленский.
Кравчук оценил предварительные итоги выборов президента Украины
  • РИА Новости

«Почему именно Зеленский? Потому что среди кандидатов в президенты не было нового человека, более политически подготовленного. Зеленский имеет хорошие человеческие качества, он юрист, гуманитарий, добрый по своей природе человек», — сказал Кравчук.

Бывший президент считает, что, если бы вместо Зеленского был другой новый человек, выбрали бы и его.

Кроме того, Кравчук выразил мнение, что Зеленскому нужно изменить государственную политику по отношению к Крыму.

«Украина ни при каких обстоятельствах не согласится признать, что Крым не украинский. Но нужно делать так, чтобы наши отношения с живущими в Крыму людьми были человеческими. Необходимо снимать все блокады», — заявил он.

Вопросы, связанные с водой, электроэнергией и так далее, нужно решать цивилизованным рыночным путём, добавил Кравчук.

Ранее член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с ФАН прокомментировал предварительные результаты ЦИК Украины.

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