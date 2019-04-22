«Всю жизнь вела себя как первая леди»: что известно о супруге избранного президента Украины Елене Зеленской

Пока украинский ЦИК подводит окончательные итоги выборов президента, победа на которых, по предварительным данным, достаётся Владимиру Зеленскому, внимание общественности на Украине и в России переключилось на новую первую леди. С будущим мужем она училась в параллельных классах, а позднее писала сценарии для его команды КВН и студии «Квартал 95». Елена Зеленская предпочитает классический стиль в одежде, чем похожа на жену Дональда Трампа Меланию, отмечают модельеры. При этом, по их словам, её не интересует роскошный образ жизни и светские мероприятия.

Пока украинский ЦИК подводит итоги второго тура президентских выборов, на Украине и в России активно обсуждают будущую первую леди страны Елену Зеленскую.

Согласно данным украинского Центризбиркома, после обработки 99,03% протоколов Владимир Зеленский набирает более 73,22% голосов избирателей против 24,46% у действующего президента Петра Порошенко.

О потенциальной новой первой леди Украины известно не так много — её знают, прежде всего, как одну из авторов студии «Квартал 95», основанной в начале 2000-х годов Зеленским и его коллегами по одноимённому творческому коллективу КВН. Елена и Владимир состоят в браке с 2003 года.

После официального объявления итогов второго тура президентских выборов и последующей инаугурации её супруга Елена Зеленская станет самой молодой первой леди в истории страны — ей всего 41 год. От предшественниц её отличает не только возраст, но и подход к собственному стилю. Дизайнер Андрей Тищенко, работавший на Владимира Зеленского и хорошо знакомый с его супругой, рассказал RT, что Елена отдаёт предпочтение более «классическим» образам, в отличие, например, от жены Петра Порошенко.

Reuters

© Valentyn Ogirenko

«Лена любит всё очень сдержанное, очень скромное, со вкусом. Она любит, конечно же, больше классику, чем использование в одежде какой-то национальной символики как это, допустим, любит Марина Порошенко. У неё всё выдержано со вкусом», — подчеркнул модельер. Сама Зеленская, впрочем, в интервью украинским СМИ признавалась, что пару лет назад поддалась моде, и в её гардеробе всё-таки есть несколько вышиванок.

Тищенко добавил, что с точки зрения подхода к одежде Елена скорее похожа на жену лидера США Дональда Трампа Меланью. Как и первая леди Соединённых Штатов, Зеленская часто появляется на публике в выдержанных в едином стиле костюмах. Дизайнер уверен, что она легко справится с ролью супруги президента.

«Елена всю жизнь вела себя как первая леди. И я всегда говорил: «Вова! У тебя жена реально как первая леди страны: выдержана, со вкусом». Она очень энергетически сильный человек. И даже когда у Владимира много съёмок, она всегда приезжает на съёмки, они немного «поворкуют», и она уезжает. Она всегда его опора», — поделился украинский модельер.

Учились в одной школе

Елена Зеленская, в девичестве Кияшко, родилась в городе Кривой Рог Днепропетровской области в 1978 году. Хотя Кияшко и Зеленский учились в параллельных классах гимназии №95 в Кривом Роге, познакомились они уже после выпускного, когда поступили в разные вузы родного города.

По образованию Елена — специалист в сфере строительства, в своё время она с отличием окончила Криворожский технический университет. Поработать по специальности будущей первой леди так и не пришлось — она построила карьеру в шоу-бизнесе и известна, прежде всего, как сценарист студии «Квартал 95». До этого она писала сценарии для одноимённой команды КВН, в которой состоял и Владимир Зеленский.

Владимир восемь лет ждал подходящего момента, чтобы сделать Елене предложение. Позднее сам он рассказывал журналистам, что хотел построить карьеру, а затем уже заводить детей, чтобы у него была возможность уделять достаточно времени их воспитанию. Сейчас пара воспитывает 14-летнюю дочь Александру и 6-летнего сына Кирилла.

Совместно нажитое

Согласно налоговой декларации Владимира Зеленского, его супруга является владелицей 0,01% студии «Квартал 95». Ей также принадлежат 25% компании по изготовлению рыбных консервов ООО «Зелари Фиш».

Елена Зеленская владеет двумя квартирами в Киеве и в Крыму общей площадью 413,8 кв. м, а также двумя нежилыми помещениями в Киеве общей площадью 643,7 кв. м. Кроме того, Елена и Владимир арендуют квартиру в Великобритании.

Ukrainian presidential candidate Volodymyr Zelenskiy kisses his wife Olena following the announcement of the first exit poll in a presidential election at his campaign headquarters in Kiev, Ukraine April 21, 2019. REUTERS/Valentyn Ogirenko

Reuters

© Valentyn Ogirenko

В списке дорогостоящего имущества, оформленного на Елену Зеленскую, также числится автомобиль Mercedes S 500 4Matic. В декларацию Владимира Зеленского были внесены и особо ценные украшения, принадлежащие его супруге, в том числе часы Breguet и Piaget, а также ювелирные украшения с бриллиантами Graff.

В то же время Елене Зеленской, судя по всему, совсем не интересен подчёркнуто роскошный образ жизни и светские мероприятия. Об этом, в частности, говорит украинский дизайнер Александр Васильев.

«Она не выходит в свет так часто, как нам хотелось бы: она ведёт довольно замкнутый образ жизни и появляется в свете только с Владимиром в паре, — отмечает модельер в беседе с RT. — В Киеве о ней говорят, что она очень сдержанная, она не тусовочный человек. Поэтому если она появляется в свет, то это только с Владимиром, например, на премьерах фильмов».