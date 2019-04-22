Украинские СМИ рассказали о биографии супруги Зеленского

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Елена Зеленская, супруга побеждающего на выборах президента Украины Владимира Зеленского, познакомилась с будущим мужем во время учёбы в университете и состоит с ним в браке 16 лет. Об этом сообщает телеканал ICTV. 

По его данным, Зеленская родилась в Кривом Роге в 1978 году. Она окончила с отличием строительный факультет Криворожского технического университета. При этом с Зеленским они учились в одной школе, но не были знакомы. Познакомились Владимир Зеленский и Елена Кияшко (девичья фамилия Зеленской. — RT) во время учёбы в университете, в 2003 году они поженились. В 2004-м у них родилась дочь, а в 2013-м — сын.

В настоящее время Елена Зеленская работает автором в юмористической студии «Квартал-95», которой владеет её супруг.

При этом отмечается, что она была против того, чтобы её муж участвовал в президентской гонке. 

«Я была агрессивно против начала этого проекта, потому что это очень тяжёлый проект. Это даже не проект, а направление в жизни», — заявила Зеленская.

Телеканал добавляет, что со временем она «смирилась с решением супруга и всячески его поддерживает».

По данным ЦИК Украины, Зеленский лидирует с 73% голосов после обработки 81% протоколов

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