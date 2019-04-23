«Плата за победу Зеленского»: почему украинский суд просит начать процедуру импичмента Порошенко

Коллегия Окружного административного суда Киева просит инициировать процедуру импичмента Петра Порошенко и возбудить в отношении него и руководителей ряда ведомств Украины уголовные дела. Так судьи отреагировали на указание Порошенко попытаться привлечь их к ответственности за признание национализации «ПриватБанка», принадлежавшего бизнесмену Игорю Коломойскому, незаконной. Источники RT в украинских партиях считают, что нарастающее давление на уходящего главу государства связано с его проигрышем в президентской гонке. Эксперты, в свою очередь, отметили, что сейчас в стране происходит передел власти и стоит ожидать новых скандалов в преддверии выборов в Верховную раду осенью текущего года.

Коллегия Окружного административного суда Киева обратилась в Высший совет правосудия, Генпрокуратуру Украины и Государственное бюро расследований с просьбой начать процедуру импичмента президента страны Петра Порошенко, говорится на сайте суда.

Как отмечают судьи в своих заявлениях, руководство государства, комментируя решение о признании незаконной национализации «ПриватБанка», «сделало заявления, которые являются прямой угрозой судебной системе Украины, посягательством на её независимость и беспристрастность».

«Судьи просят начать досудебное расследование в отношении главы государства, министра юстиции и председателя НБУ путём внесения соответствующих сведений в Единый реестр досудебных решений, по результатам которого виновные лица будут привлечены к уголовной ответственности», — указывается в документе. Там также предлагается поставить перед Верховной радой вопрос об инициировании процедуры импичмента Порошенко.

Кроме того, незадолго до этого один из судей Окружного административного суда Киева подал иск против Петра Порошенко из-за бездействия президента, который не издал вовремя указ о его назначении на судейскую должность.

Напомним, ранее Порошенко раскритиковал решение судей о признании незаконной национализации «ПриватБанка», принадлежавшего Игорю Коломойскому, а также обратился в СБУ и Генпрокуратуру с поручением провести анализ и найти основания для возбуждения уголовных дел против судей, назвав их вердикт «неправосудным».

Кроме того, он выдвинул идею о проведении переаттестации судей окружного суда.

«У меня предложение к участникам совещания: обратиться в Высшую квалификационную комиссию с просьбой, предложением ускорить согласно их графику процесс квалификационной оценки судей первых инстанций из этого конкретного суда», — приводит его слова РИА Новости.

Судьи увидели в этом попытки давления и вмешательства в свою работу.

«Анализируя эти заявления, они (судьи. — RT) считают имеющимися все основания утверждать, что такие очевидно резонансные действия президента Украины, председателя Национального банка Украины и министра юстиции Украины были совершены с целью оказания давления на состав суда, осуществляющего рассмотрение дела № 826/7432/17, и имеют признаки совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 376 Уголовного кодекса Украины, а именно вмешательства в любой форме в деятельность судьи», — говорится в поданном ими заявлении.

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Решение о национализации «ПриватБанка» украинский кабмин принял в декабре 2016 года. К этому правительство призвали Национальный банк Украины (НБУ) и акционеры финансового учреждения. Власти объяснили свои действия заботой о стабильности финансовой системы Украины, так как банкротство такого крупного банка нанесло бы по ней колоссальный удар.

К тому моменту на «ПриватБанк» приходились 21% всех активов банковской системы страны, 36% вкладов физических лиц, половина выданных пластиковых карт и 61% банкоматов. Однако в балансе кредитной организации тогда образовалась брешь в размере более $5 млрд, из-за чего он был признан неплатёжеспособным по решению НБУ.

Коломойский считает, что все эти шаги были инициированы Порошенко, который «хотел поживиться чужой собственностью».

«Он устроил национализацию «ПриватБанка» вместе с (занимавшей пост главы НБУ Валерией. — RT) Гонтарёвой. Точно так же, как он устраивал мародёрство в «Укроборонпроме», — сказал Коломойский в интервью изданию «Экономическая правда».

«Уйду из офиса, но не из политики»

21 апреля на Украине состоялся второй тур выборов президента. По итогам подсчёта 100% протоколов победу одержал комик Владимир Зеленский — за него отдали голоса 73,22% избирателей при 24,45% за Петра Порошенко.

Действующий глава государства признал итоги голосования и первым поздравил Зеленского. При этом он добавил, что не собирается покидать политику.

«Уже в следующем месяце я оставлю пост главы государства. Так решили большинство украинцев, и я принимаю это решение. Я уйду из офиса, но я не ухожу из политики», — сказал Порошенко.

Угрозы импичмента и возбуждения уголовного дела против Порошенко могут быть попытками политического давления на него, считает политолог Иван Мезюхо.

«Я не исключаю, что после президентства Порошенко против него или членов его команды будут возбуждены уголовные дела. Правда, большой вопрос в том, доведут ли их до конца. Возможно, речь идёт о каком-то политическом торге. А возможно, кто-то из нынешней разваливающейся политической элиты на Украине пытается показать свою лояльность Зеленскому, чтобы стать частью его команды», — сказал Мезюхо RT.

В партии «Батькивщина» отметили, что команда Зеленского не намерена предпринимать шаги против уходящего президента, однако команда Порошенко может оказаться под ударом.

«Им безопасность никто не обещал. Посмотрите, Генпрокуратура уже вызывает на допрос бывшую главу НБУ Валерию Гонтарёву, экс-главу администрации президента Бориса Ложкина. То есть Зеленский ещё не вступил в должность, а соратники Порошенко уже оказались под ударом», — сказал RT источник в политобъединении.

На Украине происходит передел ресурсов между политическими силами, выразил мнение в разговоре с RT член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько. Он считает, что давление на Петра Порошенко будет продолжаться до тех пор, пока не пройдут выборы в Верховную раду Украины осенью этого года.

«Вполне вероятно, что к окончательному консенсусу все придут только после парламентских выборов, в которых Порошенко, несомненно, будет принимать участие как для того, чтобы сохранить своё присутствие в политике, так и для того, чтобы получить личную неприкосновенность», — добавил эксперт.

«Плата за победу Зеленского»

Действующий президент считает заявления судей следствием успеха Зеленского на голосовании, отметил в комментарии RT источник в партии «Блок Петра Порошенко».

«Глава государства сказал, что это является платой за победу Владимира Зеленского на выборах. Понятно, что если бы Пётр Порошенко не проиграл выборы президента, судьи никогда не осмелились бы сделать такое заявление. Но сейчас Порошенко может понести ответственность за свои действия. Я думаю, что дальше наложения штрафа действия не зайдут», — сказал собеседник.

Источник RT в партии «Самопомощь» допустил, что уголовное преследование действующего главы государства возможно, учитывая дело о хищениях в «Укроборонпроме».

«Все готовы работать с новым президентом Владимиром Зеленским. Не факт, что они не начнут давать показания против Петра Порошенко. Поэтому возбуждение уголовных дел возможно, если, например, Олег Гладковский (фигурант коррупционного скандала. — RT) даст показания о причастности президента к коррупции в армии. Самому Гладковскому будет сложно избежать ответственности», — отметил он.