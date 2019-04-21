Порошенко признал победу Зеленского на выборах президента

Кандидат в президенты Украины, действующий украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что останется в политике после завершения своих полномочий, а также признал поражение на выборах.

«Уже в следующем месяце я оставлю пост главы государства. Так решило большинство украинцев, и я принимаю это решение. Я уйду из офиса, но я не ухожу из политики», — сказал он.

Он подчеркнул, что остаётся в политике и будет бороться за Украину.

Как отметил президент, выборы на Украине прошли честно, прозрачно, в соответствии с международными стандартами.

Порошенко также отметил, что результаты экзитпола очевидны и дают основание позвонить оппоненту «и поздравить его».

Опубликованные результаты экзитпола показали победу Владимира Зеленского. Он набрал 73,2% голосов, Порошенко — 25,3%.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.