Порошенко прокомментировал результаты экзитпола

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Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Пётр Порошенко прокомментировал результаты экзитпола на выборах президента.
Порошенко прокомментировал результаты экзитпола
  • Reuters

«Никогда не сдавайся, никогда, никогда, никогда. Не сдавайся в большом, не сдавайся в маленьком… Никогда не сдавайся, слышу я сейчас, когда вижу эти результаты экзитпола. Они очевидны и дают основание сейчас позвонить моему оппоненту и поздравить его», — сказал он.

По словам Порошенко, «так принято в европейских демократических странах».

На Украине 21 апреля прошёл второй тур президентских выборов.

Опубликованные результаты экзитпола показали победу Зеленского, который набрал 73,2% голосов. Порошенко получил 25,3%.

Позднее Зеленский прокомментировал результаты экзитпола.

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