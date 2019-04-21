Зеленский прокомментировал результаты экзитпола

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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский после оглашения результатов национального экзитпола поблагодарил избирателей за поддержку.
Зеленский прокомментировал результаты экзитпола
  • ©Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Мы сделали это вместе. Сейчас не будет никакого пафоса, я просто хочу сказать спасибо. Своим родителям за поддержку и за то, что они это пережили, моей жене за силу и выдержку… Спасибо всей нашей команде, всему штабу, каждому, экспертам, юристам, волонтёрам, наблюдателям… всем спасибо», — сказал он, выступая в своём штабе.

Он также поблагодарил «Квартал 95» и правоохранительные органы.

«Спасибо СБУ за то, что они держали меня в тонусе. Спасибо всем нашим военным и волонтёрам за то, что вы бережёте Украину. Спасибо всем украинцам, которые меня поддерживали, спасибо всем украинцам, которые сделали другой выбор», — добавил он.  

Зеленский пообещал, что никогда не подведёт.

Ранее опубликованные результаты экзитпола показали, что Зеленский побеждает во втором туре выборов главы государства, набирая 73,2% голосов.

Действующий президент Пётр Порошенко получил 25,3%.

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