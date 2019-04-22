Эксперт оценил перспективы отношений Киева и Вашингтона после выборов на Украине

Руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов в беседе с НСН оценил перспективы отношений Киева и Вашингтона после президентских выборов на Украине.

«Ничего принципиально не изменится», — считает эксперт.

По его мнению, американский президент Дональд Трамп вообще не хотел бы вмешиваться в украинские дела, но на него давят конгресс, верхушка Госдепа и Пентагона.

Ранее Трамп назвал выборы на Украине «важным моментом в истории».

Как сообщалось, после обработки 95% протоколов шоумен Владимир Зеленский набирает более 73% голосов.

Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман в беседе с Nation News выразил мнение, что Зеленский как государственный деятель будет не хуже Петра Порошенко.