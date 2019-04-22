Эксперт оценил перспективы отношений Киева и Вашингтона после выборов на Украине

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Руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов в беседе с НСН оценил перспективы отношений Киева и Вашингтона после президентских выборов на Украине.
Эксперт оценил перспективы отношений Киева и Вашингтона после выборов на Украине
  • Reuters

«Ничего принципиально не изменится», — считает эксперт.

По его мнению, американский президент Дональд Трамп вообще не хотел бы вмешиваться в украинские дела, но на него давят конгресс, верхушка Госдепа и Пентагона.

Ранее Трамп назвал выборы на Украине «важным моментом в истории».

Как сообщалось, после обработки 95% протоколов шоумен Владимир Зеленский набирает более 73% голосов.

Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман в беседе с Nation News выразил мнение, что Зеленский как государственный деятель будет не хуже Петра Порошенко.

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