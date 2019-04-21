Более 70% голосов: Зеленский побеждает на выборах президента Украины

На Украине завершился второй тур выборов президента страны. По данным экзитполов, Владимир Зеленский набирает более 70% голосов, действующий глава государства Пётр Порошенко — менее 25%. В ходе голосования возбуждено 15 уголовных дел о нарушениях избирательного процесса. При этом на самого Зеленского оформили протокол об административном нарушении за демонстрацию заполненного бюллетеня.

На Украине завершился второй тур выборов президента.

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По данным национального экзитпола, побеждает кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский с результатом в 73,2%. Его оппонент, действующий глава государства Пётр Порошенко, набрал 25,3%.

Зеленский поблагодарил за высокие результаты свою команду и родных. Он отметил, что выборы прошли честно. В свою очередь, Порошенко признал поражение и выразил готовность покинуть пост главы государства.

«Дорогие украинцы, уже в следующем месяце я оставлю пост главы государства. Так решили большинство украинцев, и я принимаю это решение», — сказал он.

Украинский телеканал «1+1» провёл свой экзитпол, согласно которому Зеленский также лидирует — у него 72,7%, тогда как Порошенко набирает 27,3%.

В полицию было направлено более 1000 сообщений о нарушениях на выборах. Возбуждено 15 уголовных дел. Об этом сообщили в МВД Украины.

«По состоянию на 19:00 в полицию поступило 1167 сообщений о нарушениях избирательного законодательства, 15 фактов внесены в Единый реестр досудебных расследований», — сообщили в МВД Украины.

При этом советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что зафиксированные нарушения не влияют на результаты выборов.

«Массовых фальсификаций не зафиксировано​​​. И те правонарушения, которые имели место, не носят системного характера. Они в основном локальные. Поэтому никакого влияния на результаты выборов они не имеют», — сказал он.

По предварительным данным, явка на выборах составила 57,55%. При этом в голосовании не принимали участие неподконтрольные Киеву районы Донецкой и Луганской областей, а также украинцы, находящиеся в России. Ранее Киев решил не открывать избирательные участки в своих диппредставительствах.

«Меньше обещать и больше делать»

Порошенко голосовал на выборах в киевском Доме офицеров. В свою очередь, Владимир Зеленский проголосовал на участке в столичном районе Оболонь.

При этом Зеленский продемонстрировал на камеру уже заполненный бюллетень, нарушив, таким образом, украинское законодательство. В связи с этим полиция составила прокол о правонарушении. Как заявили в Национальной полиции Украины, штраф за демонстрацию заполненного бюллетеня может составить от 510 до 850 гривен ($19—31).

Комментируя это событие, украинский депутат Антон Геращенко заявил, что Зеленский нарушил «тайну голодания», вероятно имея в виду статью УК Украины «Нарушение тайны голосования».

При этом на участке, где проголосовал Зеленский, активистка FEMEN устроила акцию. Когда кандидат вошёл в здание, она сняла с себя одежду и начала выкрикивать: «Хватит насиловать страну!»

Позже она заявила, что не поддерживает ни одного из кандидатов. С участка её вывели сотрудники избирательной комиссии.

В голосовании принял участие и второй президент Украины Леонид Кучма. Комментируя выборы, бывший глава государства сказал, что ему «немного жаль» будущего президента Украины.

«Хорошо понимаете: война, которой не видно конца, разделённая Украина, экономика на грани дефолта — не буду перечислять всё, какие проблемы ещё существуют... Меньше обещать и больше делать. Потому что мы с вами видели сегодня — то, что обещали когда-то во время избирательной кампании, и с чем через пять лет пришли, результат получили», — привёл его слова пресс-секретарь.

Напомним, по итогам первого тура 31 марта Зеленский набрал 30,23% голосов, а Порошенко — 15,94%. Явка тогда составила 63,52%, или около 18,8 млн украинцев.

«Общественная опасность»

Накануне дня голосования, 20 апреля, украинский адвокат и наблюдатель на выборах от общественной организации «Украинская ассоциация акционеров» Андрей Хилько сообщил, что Шестой апелляционный суд Киева рассмотрит иск о снятии кандидатуры Зеленского с выборов.

Также по теме «Инструмент по созданию инфоповода»: суд отклонил иск украинского адвоката о снятии Зеленского с выборов президента Шестой апелляционный суд Киева отклонил иск о снятии кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с выборов, которые состоятся...

Юрист обвинил политика в том, что тот якобы нарушил избирательное законодательство. По его словам, Зеленский на своей странице в социальной сети предложил подписчикам бесплатно прийти на дебаты между кандидатами 19 апреля.

«Такая предвыборная агитация или предоставление избирателям бесплатно либо на льготных условиях любых услуг, лотерей, сопровождающееся упоминанием имени кандидата, считается подкупом избирателей в п. 1 ч. 3 ст. 56 закона («О выборах президента Украины»)», — приводит «Страна.ua» текст искового заявления.

Однако суд отклонил эти обвинения. Согласно решению суда, призыв политика не подпадает под понятие «подкуп избирателей». В предвыборном штабе Зеленского заявили, что иск был подан с целью создать инфоповод.

«Данный иск является только инструментом по созданию инфоповода и последней попыткой не пустить кандидата к выборам, а поэтому имеет повышенную общественную опасность», — сказал представитель Зеленского в суде.

В команде Порошенко заявили, что не имеют отношения к обвинениям Зеленского в «подкупе избирателей».

«Мы никакого отношения к этому иску вообще не имеем, мы считаем, что это дискредитация накануне выборов», — цитирует «Громадьске ТВ» слова представителя штаба Порошенко Олега Медведева.