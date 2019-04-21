Зеленский проголосовал на выборах президента Украины
Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский проголосовал на выборах главы государства. Он отдал свой голос на избирательном участке в Колледже морского и речного флота КГАВТ в Киеве.
- Reuters
Трансляцию вели украинские «Вести».
21 апреля на Украине проходит второй тур выборов.
За высший государственный пост борются Зеленский и действующий президент Пётр Порошенко.
Участки для голосования открылись в 08:00 и будут работать до 20:00.
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