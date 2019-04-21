Зеленский проголосовал на выборах президента Украины

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Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский проголосовал на выборах главы государства. Он отдал свой голос на избирательном участке в Колледже морского и речного флота КГАВТ в Киеве.
Зеленский проголосовал на выборах президента Украины
  • Reuters

Трансляцию вели украинские «Вести».

21 апреля на Украине проходит второй тур выборов.

За высший государственный пост борются Зеленский и действующий президент Пётр Порошенко. 

Участки для голосования открылись в 08:00 и будут работать до 20:00.

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