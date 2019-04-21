На Украине начался второй тур президентских выборов

На Украине стартовал второй тур президентских выборов. Участки для голосования открылись в 08:00, они проработают до 20:00.

Как сообщает Интерфакс-Украина, ориентировочное число избирателей составляет 30 млн человек.

По данным агентства, для наблюдения за выборами Центризбирком Украины зарегистрировал 2485 официальных наблюдателя от международных организаций и 215 от иностранных государств.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) заявили, что спасатели будут работать в усиленном режиме в ходе второго тура выборов президента страны.

Как отмечалось, ГосЧС задействует около 39 тыс. сотрудников и более 2 тыс. единиц техники.