На Украине начался второй тур президентских выборов
Как сообщает Интерфакс-Украина, ориентировочное число избирателей составляет 30 млн человек.
По данным агентства, для наблюдения за выборами Центризбирком Украины зарегистрировал 2485 официальных наблюдателя от международных организаций и 215 от иностранных государств.
В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) заявили, что спасатели будут работать в усиленном режиме в ходе второго тура выборов президента страны.
Как отмечалось, ГосЧС задействует около 39 тыс. сотрудников и более 2 тыс. единиц техники.