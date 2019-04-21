Авиация МВД Украины приведена в готовность в день выборов

Короткая ссылка
Авиация МВД Украины приведена в готовность и может быть задействована в случае необходимости в день президентских выборов. Об этом сообщил первый замминистра Сергей Яровой.
Авиация МВД Украины приведена в готовность в день выборов
  • Reuters

«Вся авиация приводится полностью в готовность для действий при внезапно возникающих задачах, если возникнет необходимость перемещения личного состава, оперативного состава в те или иные регионы нашего государства в случае осложнения ситуации», — приводит его слова Интерфакс-Украина.

Яровой отметил, что всего к обеспечению правопорядка привлечены 133 259 сотрудников правоохранительных органов.

Он также напомнил о работе межведомственного штаба МВД, который анализирует информацию о нарушениях и координирует действия всех подразделений.

Ранее сообщалось, что полиция получила 262 заявления о нарушениях в «день тишины».

21 апреля на Украине проходит второй тур выборов главы государства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить