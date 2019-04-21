Авиация МВД Украины приведена в готовность в день выборов
- Reuters
«Вся авиация приводится полностью в готовность для действий при внезапно возникающих задачах, если возникнет необходимость перемещения личного состава, оперативного состава в те или иные регионы нашего государства в случае осложнения ситуации», — приводит его слова Интерфакс-Украина.
Яровой отметил, что всего к обеспечению правопорядка привлечены 133 259 сотрудников правоохранительных органов.
Он также напомнил о работе межведомственного штаба МВД, который анализирует информацию о нарушениях и координирует действия всех подразделений.
Ранее сообщалось, что полиция получила 262 заявления о нарушениях в «день тишины».
21 апреля на Украине проходит второй тур выборов главы государства.