Авиация МВД Украины приведена в готовность в день выборов

Авиация МВД Украины приведена в готовность и может быть задействована в случае необходимости в день президентских выборов. Об этом сообщил первый замминистра Сергей Яровой.

«Вся авиация приводится полностью в готовность для действий при внезапно возникающих задачах, если возникнет необходимость перемещения личного состава, оперативного состава в те или иные регионы нашего государства в случае осложнения ситуации», — приводит его слова Интерфакс-Украина.

Яровой отметил, что всего к обеспечению правопорядка привлечены 133 259 сотрудников правоохранительных органов.

Он также напомнил о работе межведомственного штаба МВД, который анализирует информацию о нарушениях и координирует действия всех подразделений.

Ранее сообщалось, что полиция получила 262 заявления о нарушениях в «день тишины».

21 апреля на Украине проходит второй тур выборов главы государства.