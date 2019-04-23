На Украине судья подал иск против Порошенко
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба суда.
Отмечается, что истец заявил о бездействии главы государства, так как Порошенко должен был выполнить своё обязательство и издать указ о его назначении на должность.
«Истец обосновал свою позицию тем, что президентом Украины в течение февраля-марта 2019 года, вопреки требованиям закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», не издан указ о его назначении на должность судьи», — говорится в сообщении.
Истец указал, что в связи с этим бездействием он был лишён «права на труд и доплаты за выслугу лет».
Ранее медиахолдинг «1+1 Медиа», принадлежащий украинскому олигарху Игорю Коломойскому, подал иск в отношении Порошенко.
Порошенко со своей стороны 25 марта выразил намерение подать в суд на телеканал «1+1» из-за «распространения лжи» и «дезинформации».