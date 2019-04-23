На Украине судья подал иск против Порошенко

Судья Окружного административного суда Киева подал иск против президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что истец заявил о бездействии главы государства, так как Порошенко должен был выполнить своё обязательство и издать указ о его назначении на должность.

«Истец обосновал свою позицию тем, что президентом Украины в течение февраля-марта 2019 года, вопреки требованиям закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», не издан указ о его назначении на должность судьи», — говорится в сообщении.

Истец указал, что в связи с этим бездействием он был лишён «права на труд и доплаты за выслугу лет».

Ранее медиахолдинг «1+1 Медиа», принадлежащий украинскому олигарху Игорю Коломойскому, подал иск в отношении Порошенко.

Порошенко со своей стороны 25 марта выразил намерение подать в суд на телеканал «1+1» из-за «распространения лжи» и «дезинформации».