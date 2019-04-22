В Раде рассказали о назначении даты инаугурации президента Украины

Верховная рада назначит инаугурацию избранного президента Украины после консультаций с его командой в срок, предусмотренный законом. Об этом заявил спикер украинского парламента Андрей Парубий.

«Саму дату инаугурации будет определять Верховная рада своим постановлением. Очевидно, этот вопрос станет актуальным уже после того, как будет завершён подсчёт голосов, и когда будут опубликованы результаты выборов второго тура», — цитирует Интерфакс-Украина депутата.

По его словам, Рада на заседаниях определит дату инаугурации, «согласовывая на консультациях с новоизбранным президентом».

Парубий напомнил, что ЦИК Украины даётся 10 дней на объявление результатов выборов, после чего отводится 30 дней на проведение инаугурации.

Согласно данным Центризбиркома, Владимир Зеленский побеждает на выборах президента с 73,22% голосов после обработки 99,03% протоколов.

Ранее действующий украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что готов помочь Зеленскому войти в курс государственных дел до инаугурации.

Бывший депутат Рады Олег Царёв прокомментировал НСН предварительные результаты выборов на Украине.