Порошенко готов «ввести в курс дела» Зеленского до инаугурации

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Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Пётр Порошенко заявил, что готов помочь своему оппоненту на выборах президента Владимиру Зеленскому войти в курс государственных дел.
Порошенко готов «ввести в курс дела» Зеленского до инаугурации
  • Reuters

«С официального объявления результатов выборов и до момента инаугурации я готов без ограничений тратить время для введения нового президента в курс всех дел в мельчайших деталях», — сказал он.

При этом он подчеркнул, что «новый президент будет иметь сильную оппозицию».

«И страна от этого только выиграет. Лично я и вся моя команда готовы подставить плечо новому президенту во всех его решениях, которые будут отвечать национальным интересам Украины и приближать нас к Евросоюзу и НАТО», — добавил он.

Ранее Порошенко признал поражение на выборах президента Украины, а также пообещал, что останется в политике. 

Опубликованные результаты экзитпола показали победу Владимира Зеленского (73,2% голосов), Порошенко получил 25,3%.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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