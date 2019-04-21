Порошенко готов «ввести в курс дела» Зеленского до инаугурации

Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Пётр Порошенко заявил, что готов помочь своему оппоненту на выборах президента Владимиру Зеленскому войти в курс государственных дел.

«С официального объявления результатов выборов и до момента инаугурации я готов без ограничений тратить время для введения нового президента в курс всех дел в мельчайших деталях», — сказал он.

Між офіційним оголошенням результатів виборів і інавгурацією я готовий без жодних обмежень витрачати час для введення нового Президента в курс усіх справ у щонайменших деталях — Петро Порошенко (@poroshenko) 21 апреля 2019 г.

При этом он подчеркнул, что «новый президент будет иметь сильную оппозицию».

«И страна от этого только выиграет. Лично я и вся моя команда готовы подставить плечо новому президенту во всех его решениях, которые будут отвечать национальным интересам Украины и приближать нас к Евросоюзу и НАТО», — добавил он.

Ранее Порошенко признал поражение на выборах президента Украины, а также пообещал, что останется в политике.

Опубликованные результаты экзитпола показали победу Владимира Зеленского (73,2% голосов), Порошенко получил 25,3%.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.