Царёв прокомментировал предварительные итоги выборов президента Украины

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Бывший депутат Верховной рады Олег Царёв в беседе с НСН прокомментировал предварительные результаты ЦИК Украины, согласно которым Владимир Зеленский лидирует на выборах во втором туре с 73,16% голосов по итогам обработки 95,21% протоколов.
Царёв прокомментировал предварительные итоги выборов президента Украины
  • РИА Новости

По мнению Царёва, фактически это была избирательная кампания, где положительный рейтинг действующего главы государства Петра Порошенко «воевал» с его же антирейтингом.

Как считает Царёв, если бы штаб Порошенко внёс графу «против всех» и приложил все усилия к тому, чтобы в кампании участвовал лидер группы «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук, то вполне вероятно, что Зеленский не прошёл бы во второй тур.

«И Порошенко встретился бы с Юлией Тимошенко, и у него были бы очень хорошие шансы на победу. Но Порошенко этого не сделал, это ошибка», — добавил Царёв.

Со своей стороны, публицист и телеведущий Анатолий Вассерман в беседе с Nation News выразил мнение, что как государственный деятель Зеленский будет не хуже Порошенко.

«Потому что государственная деятельность — дело наживное», — пояснил он.

Что касается отношений России и Украины, то, по мнению Вассермана, наладить отношения с Москвой Зеленскому «просто не позволят».

Ранее в Крыму оценили предварительные итоги выборов президента Украины.

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