В Крыму оценили предварительные итоги выборов президента Украины

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Анна Лушникова
Депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара прокомментировал RT предварительные результаты ЦИК Украины, согласно которым Владимир Зеленский лидирует на выборах во втором туре с 73,16% голосов по итогам обработки 95,21% протоколов.
В Крыму оценили предварительные итоги выборов президента Украины
  • Reuters

«В последние полгода в рамках избирательной кампании на Украине мы действительно увидели так называемый феномен Зеленского, который сейчас вылился в его абсолютную победу во втором туре. Ещё никогда в истории Украины кандидат в президенты не показывал такого результата. Пётр Порошенко проиграл даже на западе страны, где у него был самый высокий электорат. Украинцы голосовали даже не за персону Зеленского, а против всего того, что случилось за последние пять лет президентства Порошенко. Именно с надеждой на изменения они поддержали другого кандидата», — считает депутат.

Ганжара также отметил, что у нового президента Украины, как и у прошлого, нет самого главного  — «образа будущего для страны».

«Зеленский пришёл на красивой риторике обновления и поиска социальной справедливости. Но сам по себе он является не случайны порождением, хоть и политическим проектом. Сегодня для Украины наступает период её больших рисков, турбулентности и внутренних противоречий», — сказал он.

Ранее в ЦИК Украины сообщили, что более 11 млн избирателей не проголосовали в ходе второго тура президентских выборов 21 апреля.

Отмечается, что из 29,6 млн человек, занесённых в избирательные списки, проголосовали 18,4 млн. В том числе в Киеве  — 1,42 млн человек из 2,16 млн.

Явка избирателей на 20:00 21 апреля составила 62,07%.

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