Эксперт оценил данные ЦИК Украины о явке во втором туре выборов

Политолог, экономист Александр Дудчак прокомментировал в беседе с RT данные Центральной избирательной комиссии Украины, согласно которым более 11 млн избирателей не проголосовали в ходе второго тура президентских выборов 21 апреля.

«Сложно говорить о том, сколько людей пришло и сколько не пришло. На Украине давно не было переписи населения и реальное количество избирателей неясно. Если данные ЦИК по явке на первый тур пересчитать на количество населения, то получается, что в стране проживает больше 42 млн человек. И выходит, что слишком много людей проголосовало, особенно с учётом того, что за рубежом в голосовании участвовало всего 500 тысяч человек. То есть, были вообще какие-то нереальные цифры. Может, сейчас меньше подтасовывали», — сказал он.

Эксперт также отметил, что ещё некоторое время назад было сложно представить победу Владимира Зеленского, особенно с таким отрывом.

«Такой результат говорит о том, что Пётр Порошенко очень сильно надоел населению, вызывал раздражение и отвращение своей политикой. Он пролетел с колоссальным счётом. Люди устали от войны и русофобии. Теперь у граждан есть немного времени, чтобы пообнадёживаться. В ближайшее время будет ясно, стоит ли ждать перемен», — считает Дудчак.

Ранее в ЦИК Украины сообщили, что более 11 млн избирателей не проголосовали в ходе второго тура президентских выборов 21 апреля.

Отмечается, что из 29,6 млн человек, занесённых в избирательные списки, проголосовали 18,4 млн избирателей.

В том числе в Киеве проголосовали 1,42 млн человек из 2,16 млн.

Явка избирателей на 20:00 21 апреля составила 62,07%.