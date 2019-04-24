Песков заявил о белых пятнах в понимании позиции Зеленского по России

В Кремле заявили о наличии белых пятен в понимании подходов избранного президентом Украины Владимира Зеленского к вопросам отношений с Россией.

«Мы уже говорили о том, что пока много белых пятен в плане понимания подходов избранного президента Украины к основополагающим вопросам на повестке дня двусторонних российско-украинских отношений», — сказал Песков.

Он отметил, что выводы можно делать, только дождавшись конкретных действий или формулировок со стороны избранного президента Украины.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва надеется на выполнение Минских соглашений новыми властями Украины.

23 апреля ЦИК Украины сообщила, что Владимир Зеленский одержал победу над действующим украинским лидером Петром Порошенко во втором туре выборов главы государства. Зеленский набрал 73,22% голосов, Порошенко — 24,45%.